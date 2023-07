Arriva Threads, l’app di Meta che lancia il guanto di sfida a Twitter

By

Meta Threads, la nuova app di Mark Zuckerberg che sfida Twitter. Come funziona e quando sarà disponibile per il download.

Threads, l’attesissima applicazione sviluppata da Meta, sta per fare il suo debutto sugli store di Apple e Google. Anche se il download non è ancora disponibile, le indicazioni fornite sull’App Store per gli utenti iPhone suggeriscono che Threads sarà rilasciata entro la fine di questa settimana, forse giovedì.

L’arrivo di questa nuova app ha suscitato un grande interesse, soprattutto dopo le notizie riguardanti i piani di Meta, che controlla già Facebook, WhatsApp e Instagram, che avrebbe intenzione, nei fatti, di sfruttare le difficoltà che affliggono Twitter da diversi mesi.

Meta Threads, la nuova app di Zuckerberg che sfida Twitter

Twitter, negli ultimi tempi, ha subito numerose modifiche che hanno spesso deluso gli utenti.

Ciò ha portato molti a migrare verso alternative come Bluesky, Hive e Mastodon. Tuttavia, queste piattaforme non sono ancora riuscite a trovare lo stesso seguito di massa che si è formato intorno a Twitter e ai social network di Meta.

Pertanto, ciò potrebbe essere uno dei punti di forza di Threads rispetto ai suoi concorrenti.

Attualmente, non esistono molte informazioni ufficiali riguardo al nuovo servizio, ma – stando alle indicazioni riportate nelle anteprime degli app store – Threads sarà essenzialmente una versione testuale di Instagram. Sarà pensato per permettere agli utenti di pubblicare brevi post in cui è possibile menzionare altre persone e inserire link, con un funzionamento simile a quello di Twitter e ad altri servizi. Sarà possibile utilizzare lo stesso account di Instagram su Threads e importare la lista dei propri follower e delle persone seguite. Nonostante ciò, l’applicazione sarà separata da Instagram e avrà funzionalità distinte rispetto a quelle normalmente disponibili sulla piattaforma.

La descrizione di Threads e le sue funzionalità

Secondo la presentazione ufficiale dell’app su App Store, Threads è descritta come un luogo in cui le community possono riunirsi per discutere di argomenti di interesse comune.

Si mira a condividere idee, opinioni e tendenze attraverso il testo. Gli utenti potranno seguire i loro creatori preferiti, connettersi con altre persone che condividono gli stessi interessi e creare un proprio seguito per mostrare la propria creatività con il mondo.

Un aspetto interessante di Threads – come vi dicevamo poco fa – è che si potrà accedere utilizzando lo stesso nome scelto su Instagram.

Ciò semplificherà l’esperienza di registrazione per gli utenti che hanno già un account su questa popolare piattaforma di Meta.

Le potenziali sfide per Threads

Sebbene Threads abbia una solida base di utenti, grazie all’affiliazione con Meta e il collegamento a Instagram, ci sono ancora sfide che dovrà affrontare per attirare gli utenti di Twitter.

Uno dei principali ostacoli sarà convincere gli utenti a migrare verso una nuova piattaforma e ad abbandonare le abitudini consolidate sul social dedito al microblogging.

Inoltre, sarà importante per Threads garantire una buona esperienza utente e rispondere alle aspettative degli utenti.

In questo modo, si eviteranno gli errori fatti da Twitter che hanno portato alla frustrazione di molti utenti.

Threads si prepara, dunque, a fare concorrenza a Twitter offrendo una valida alternativa per condividere idee, seguire trend e connettersi con le community.