Perché non bisogna mai mangiare il prezzemolo fiorito? Cosa accade se lo ingerisci

Si tratta di una delle piante aromatiche più utilizzate e amate, ma attenzione a mangiare il prezzemolo fiorito, è pericolosissimo.

Il prezzemolo, nome scientifico Petroselinum, è una pianta aromatica della famiglia delle Apiaceae. Tutti noi lo conosciamo molto bene per il largo uso che se ne fa in cucina, oltre che per le sue proprietà medicinali. Ma c’è un dettaglio molto importante che in pochi conoscono: non si deve mai mangiare il prezzemolo fiorito. Perché? Scopriamolo.

Conosciamo meglio il prezzemolo

Il prezzemolo è tipico delle aree del Mediterraneo e dell’Asia occidentale, e può essere perenne se nasce spontaneamente, o biennale se lo coltiviamo. La pianta del prezzemolo, lo sappiamo bene, è composta da fusti simili a tubicini, che possono arrivare anche a 70 cm di altezza.

Le foglie del prezzemolo sono divise in 3 diramazioni dalla forma quasi triangolare, ma ciò che bisogna riconoscere per proteggere la propria salute sono i fiori. I fiori del prezzemolo, infatti, compaiono durante il secondo anno di coltivazione e si presentano come dei piccoli ombrellini di un colore tra il bianco e il verde. Da questi fiori nascono poi dei semini striati di forma ovale e dal colore grigio.

Fiori e semi sono gli elementi da evitare quando si parla di questa pianta aromatica, e tra qualche riga ne scopriremo il perché. Prima, però, è giusto menzionare le caratteristiche nutrizionali e benefiche del prezzemolo.

Questa pianta, in particolare, è ricca di vitamina C e antiossidanti come il tocoferolo e i carotenoidi. In più, il prezzemolo contiene sali minerali in gran quantità. Tra questi troviamo ferro, fosforo, rame, calcio e zolfo.

Più di tutto, il prezzemolo è conosciuto per il suo aroma, dovuto ad un’essenza costituita da un mix di apioside, apiolo e miristicina, in grado anche di neutralizzare i cattivi odori. Infine, il prezzemolo è utile nel trattamento di condizioni come la ritenzione idrica, l’anemia e infezioni urinarie.

Perché non si deve mai mangiare il prezzemolo fiorito

Come abbiamo visto, quindi, il prezzemolo è utile in tanti aspetti. Tuttavia, a differenza di altre erbe aromatiche, nel periodo della fioritura il prezzemolo non è più commestibile, salvo voler danneggiare la nostra salute.

I semi prodotti durante la fioritura, infatti, sono ricchi di un olio essenziale che contiene una pericolosa tossina, l’apiolo. Questa sostanza nociva, tuttavia, non si limita ai semi, poiché durante il periodo della fioritura il suo contenuto cresce anche nelle altre parti della pianta, cioè foglie, fiori e steli. Per questo, non si dovrebbe mai mangiare nessuna parte della pianta di prezzemolo durante la fioritura.

Quali rischi si corrono in caso contrario? Basti pensare che l’apiolo è in grado di agire sulle fibre muscolari lisce di intestino, utero e vescica. Tant’è che in passato i semi di prezzemolo sono stati largamente impiegati per provocare aborti, visto che l’apiolo e gli oli essenziali in essi contenuti causavano contrazioni dell’utero.

Per tutti questi motivi, questa pianta aromatica si è aggiudicata il premio di pianta tossica dell’anno in Germania. Comunque, visto che la fioritura avviene solo nel secondo anno di coltivazione del prezzemolo, la cosa migliore da fare è coltivarlo per una stagione e poi raccoglierlo completamente prima che fiorisca.

In questo modo, tagliando gli steli della pianta in prossimità del terreno, si darà vita a nuovi germogli e nuove piantine, completamente sicure per la nostra salute.