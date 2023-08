By

L’Italia perde contro la Repubblica Dominicana 87-82 la seconda gara del girone dei mondiali di Basket: Pozzecco espulso per un dubbio doppio fallo tecnico dopo un contatto tra Towns e Ricci. Non basta un ottimo Marco Spissu: nel finale non riesce la rimonta.

Si complica il cammino degli azzurri ai mondiali di Basket 2023. L’Italia perde dopo la vittoria all’esordio contro l’Angola, contro la Repubblica Dominicana trascinata da Karl-Anthony Towns, stella NBA dei Minnesota Timberwolves, e da Andrez Feliz che piazzano entrambi 24 punti. Pazzesco espulso per doppio fallo tecnico. Adesso c’è da vincere la gara con le Filippine per qualificarsi alla seconda fase.

Italia-Repubblica Dominicana 87-82: prima sconfitta ai mondiali di Basket per gli azzurri

Un arbitraggio così così e un terzo quarto da dimenticare valgono all’Italia la prima sconfitta nel girone dei mondiali di Basket 2023. Dopo aver dato la mano a tutta la panchina della Repubblica Dominicana, compreso l’allenatore, Pozzecco è stato espulso dal campo per poi sfogarsi – in maniera comunque non esagerata – nel tunnel degli spogliatoio.

Sconfitta arrivata con il punteggio di 87-82 in favore dei caraibici, che hanno visto trascinatori assoluti la stella dei Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns e Andrez Feliz, i quali hanno messo a segno 24 punti a testa. Spicca la prestazione di Marco Spissu, con 17 punti, ma adesso la gara contro le Filippine padroni di casa diventa fondamentale (in programma il 29 agosto).

Già la vittoria contro l’Angola aveva nonostante il risultato dato qualche avvisaglia. Una nazionale già rimaneggiata, il forfait a sorpresa di Niccolò Mannion su tutti, a Manila si inchina alla Repubblica Dominicana sfiorando la rimonta nel finale. Nell’anno solare si tratta della prima sconfitta per gli azzurri, che sono vistosamente calati dopo l’intervallo.

Le fasi salienti del match

La prima parte di gara era stata ben condotta a onor del vero dall’Italbasket. Gli azzurri avevano subito messo a segno un importante parziale di 12-0, finendo il primo quarto con il punteggio di 19-13.

Azzurri sconfitti contro la Repubblica Dominicana ❌

Ora testa alla sfida contro le Filippine, FORZA ITALIA 🇮🇹#FIBAWC #DAZN pic.twitter.com/gbDEIOxWnU — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 27, 2023

Complici decisioni arbitrarli piuttosto discutibili, la gara nella seconda ha raggiunto toni di nervosismo elevati, con l’episodio clou nel contatto Towns-Ricci. Gli arbitri hanno fischiato il fallo al giocatore dell’Olimpia, quando si era trattato molto probabilmente di sfondamento – come sottolineato in telecronaca dai commentatori Dazn -. Episodio che costa il secondo tecnico ed espulsione per il coach, con l’Italia che comunque arriva all’intervallo sul 39-38.

Il terzo quarto è quello della resa. La Repubblica Dominicana piazza un 31-17 letale, guidata ancora da Towns che prende per mano la squadra chiudendo con 24 punti e 11 rimbalzi. Anche Feliz illumina, con un 7/10 dall’arco dei 3 punti. L’Italia rientra in partita grazie anche a Marco Spissu, quando orami però è troppo tardi. Decisiva per la qualificazione la gara di martedì contro le Filippine per il passaggio del turno, con gli azzurri che rimangono a 3 punti nel mini girone e i padroni di casa che vorranno riscattarsi dopo le due sconfitte iniziali.

Ecco la classifica aggiornata dopo le prime due gare: Repubblica Dominicana 4 pt, Italia 3 pt, Angola 3 pt, Filippine 2pt.