Finisce improvvisamente nei binari, il gesto del capotreno commuove i passeggeri

By

Osservate con attenzione questa immagine e preparatevi a rimanere senza parole. Avete capito cosa è successo? Finisce improvvisamente nei binari ma il capotreno le salva la vita. Ecco cosa è successo.

Il gesto di un capotreno ha commosso non solo i passeggeri a bordo del suo treno, ma tutto il mondo. Ecco cosa ha fatto quando lei ha attraversato d’improvviso sui binari con la locomotiva in corsa.

Incredibile storia da Glasgow

L’animo umano talvolta è capace di sorprendere. Gesti dolci e inaspettati, possono non solo cambiare la giornata ma in alcuni casi anche salvare una vita.

Spesso abbiamo letto storie di uomini e donne, angeli in terra, che hanno messo sé stessi al servizio degli altri senza mai chiedere nulla in cambio. Commovente per esempio il comportamento di un idraulico inglese che riparare caldaie gratuitamente a persone anziane o malate.

James Anderson, questo il suo nome, ha riparato la caldaia rotta di una novantenne affetta da leucemia senza chiedere in cambio nemmeno un centesimo per il lavoro svolto. Ma questo idraulico non è l’unica persona dal cuore d’oro.

Se state attraversando un brutto periodo, questa storia vi strapperà un sorriso. Vogliamo raccontarvi dell’eroico gesto di un capotreno che ha emozionato il mondo. Ecco cosa è successo e soprattutto cosa ha fatto.

Finisce improvvisamente nei binari: ecco cosa fa il capotreno

Il gesto dolce, tenero e anche eroico di questo capotreno farà emozionare anche voi. Avete capito cosa ha fatto questo uomo inglese? Proprio così, ha salvato un’anatra che finisce improvvisamente nei binari. Guardate queste immagini, impossibile non emozionarsi.

Non conosciamo il nome dell’eroe poiché le immagini sono state diffuse sui social network da un passeggero che ha assistito a tutta la scena. Ecco cosa è accaduto precisamente.

Un treno proveniente da Glasgow, Scozia, e guidato proprio dall’ormai famoso capotreno, si è ritrovato costretto a rallentare, sebbene fosse in corsa, per evitare di investire una mamma anatra con figli a seguito.

L’uccello infatti, come si può vedere dalle immagini, ha attraversato da solo i binari, aprendo la strada – per nulla in sicurezza – ai piccoli anatroccoli pronti a seguire la madre.

Fortunatamente, il capotreno è riuscito a fermare la locomotiva in tempo consentendo alla bella famigliola di attraversare senza pericolo i binari. La scena è bellissima: mamma anatra seguita dai piccoli in fila indiana, è uno spettacolo che fa emozionare. Qui il video che siamo sicuri strapperà un sorriso anche a voi:

Mamma anatra e anatroccoli salvati dal capotreno ❤️ Tenerezza 🤩 pic.twitter.com/fJGzP4U0YI — Ginevra (@Ginevracasalin) August 22, 2023

Non è per fortuna la prima volta che si verificano eventi di questo genere. Talvolta sono anche i più giovani a sorprendere gli adulti. Due amici per esempio, hanno salvato la vita ad una piccola tartaruga incastrata sui binari.

Scappata probabilmente da una casa, il tenero animale si era incastrato tra le rotaie. Di lì a poco sarebbe arrivato un treno che, senza l’intervento istantaneo dei due ragazzi, avrebbe senza dubbio investito la povera tartaruga.

Questi racconti sono la testimonianza di come l’essere umano sia capace ancora, fortunatamente, di compiere gesti eroici che in casi come questi, salvano vite.