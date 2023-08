Elisir di giovinezza: rassoda subito la pelle e leviga istantaneamente le rughe

By

Elisir di giovinezza: addio alle rughe con questa lozione naturale. Ecco il metodo per avere una pelle tonica e levigata.

Il tuo volto è ormai pieno di rughe e la pelle di mani e collo molto flaccida? Niente paura! Con il sistema che ti stiamo per svelare, sembrerai più giovane di 10 anni subito. Ecco la ricetta che devi custodire come fosse un tesoro.

Pelle rugosa e imperfezioni cutanee: come prendersi cura di se stessi

Pelle rugosa e inestetismi cutanei non sono sempre indice di vecchia o dell’età che avanza. Spesso, anche persone piuttosto giovani, presentano rughe marcate in volto o pelle poco tonica ed elastica.

Questo succede perché da giovani nessuno ci insegna a prenderci cura della nostra pelle che è delicata e sensibile e pertanto necessita di cure e attenzioni particolari.

Anche tu come tanti se non addirittura tutti, metterai per esempio la protezione solare solo d’estate e prima di andare a mare. Errore questo, lo sai? Secondo i dermatologi, la pelle deve essere sempre protetta dai raggi solari, anche nei mesi autunnali e invernali.

Anche l’inquinamento e il freddo rovinano la pelle ma pochi ne sono consapevoli. È necessario mangiare sempre bene e assumere tutti i nutrienti essenziali per donare luminosità, tonicità ed elasticità alla nostra pelle. Certo, proteggere la pelle solo da fattori esterni o cercando di seguire un piano alimentare equilibrato non è sempre sufficiente.

Alcune volte, potrebbe essere utile applicare anche creme o lozioni purché siano naturali. Oggi imparerai a realizzare un elisir di giovinezza con pochi, semplici ma soprattutto naturali ingredienti. Pronta a vedere il tuo viso senza rughe?

Elisir di giovinezza: rughe levigate con questa ricetta

Impariamo a prenderci cura della nostra pelle nutrendola con creme che siano realizzate però solo con ingredienti naturali. Stai per scoprire come creare un elisir di giovinezza: rughe addio con questo sistema! Pronta a rimanere senza parole per i risultati? Allora iniziamo!

Prendi del prezzemolo e tritalo insieme a 100 ml di latte. Il primo ingrediente contribuisce a rassodare la pelle, il secondo a schiarirla e idratarla. Dopo aver fatto questo passaggio, setaccia il composto: otterrai una crema densa che dovrai versare in un barattolo di vetro.

Aggiungi un cucchiaino di miele e mescola bene. Il miele è ricco di antiossidanti e contribuisce a rassodare e levigare la pelle. Ancora, aggiungi al composto mezzo cucchiaio di olio di semi di lino che ammorbidisce ed idrata la pelle. Elisir di giovinezza pronto! Utilizzalo su viso, mani e collo e preparati a vedere dei risultati grandiosi!

Il prezzemolo ti servirà anche per realizzare una lozione per schiarire macchie cutanee oltre che per levigare la pelle. Mettilo in un contenitore di vetro che riempirai con 300 ml di acqua.

Il prezzemolo è una pianta aromatica che ha importanti proprietà antiossidanti, in grado di rassodare la pelle, levigare le rughe e rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. Dopo averlo lavato, asciugalo con della carta assorbente ed inizia a tagliarlo a pezzetti che metterai in una pentola contenente altri 300 ml di acqua.

Fai bollire a fuoco basso per 7 minuti e poi con un colino, separa il prezzemolo dalla sua acqua di cottura. Quest’ultima la verserai in un contenitore all’interno del quale aggiungerai un cucchiaio di succo di limone. Questo agrume ha delle proprietà straordinarie: ricco di vitamina C, migliora la tonicità della pelle, la rende più luminosa e compatta e leviga le fastidiose rughe di espressione.

Questa lozione che stiamo preparando è perfetta per tutti i tipi di pelle e puoi utilizzarla ogni giorno. Versa la soluzione in un nebulizzatore di piccole dimensioni e inizia ad utilizzare questo prodotto applicandolo su pelle di collo e viso mattina e sera: se hai macchie o rughe, queste scompariranno!