Perché le foglie del rosmarino si arricciano verso il basso e cadono? Il motivo

Ti sarai sicuramente posto anche tu questa domanda: perché le foglie del rosmarino si arricciano verso il basso e tendono a cadere? Abbiamo la risposta. Ecco cosa succede e come evitare che accada di nuovo.

Rosmarino con foglie arricciate, dal colore opaco e poco profumate: cosa sta succedendo alla nostra meravigliosa pianta aromatica? Ecco la spiegazione che in tanti ignorano.

Caratteristiche della pianta di rosmarino

Che odore meraviglioso proviene dalle foglie di rosmarino? È senza dubbio una delle piante aromatiche più profumate al mondo, ma anche straordinaria da utilizzare in cucina. Tante le ricette che si prestano all’utilizzo delle sue foglie. Non parliamo solo di piatti che richiedono questo condimento odoroso ma anche di tisane e decotti curativi.

A questo proposito, è importante sottolineare che le foglie di rosmarino vengono utilizzate fin dai tempi più remoti per curare disturbi e patologie, soprattutto digestive, in maniera naturale.

Sai che questa pianta aromatica aiuta a migliorare la digestione, la circolazione sanguigna e ad alleviare mal di testa ed emicrania? Perfetta anche se si soffre di flatulenza, con le sue foglie puoi realizzare un ottimo decotto o una tisana dall’efficacia comprovata.

Non è difficile fare crescere una pianta di rosmarino. Con le giuste attenzioni essa può vivere bene anche in casa, sul davanzale della finestra o sul balcone. Se però noti che le sue foglie si stanno arricciando e stanno cadendo verso il basso, significa allora che c’è un problema. Quale? Lo scopriamo insieme.

Perché le foglie del rosmarino si arricciano verso il basso

Anche chi non è un esperto pollice verde può prendersi cura di una pianta di rosmarino. Non necessita di attenzioni particolari, ma come tutti i nostri gioielli verdi, se trascurata, il rischio che muoia è molto alto.

Se sei preoccupato perché hai visto la tua bella pianta con le foglie arricciate verso il basso o che stanno iniziando a cadere, presta attenzione perché c’è un problema. La tua pianta sta soffrendo. Ma a causa di cosa? Te lo diciamo noi: perché non la stai innaffiando nel modo giusto!

Le foglie del tuo rosmarino ti stanno chiedendo semplicemente più acqua! Come per ogni cosa, non bisogna mai esagerare. Quando si parla di irrigazione devi prestare attenzione al ciclo delle stagioni.

In quella primaverile ed estiva, il rosmarino necessita di acqua ogni 3 giorni. In quella invernale invece, devi solo verificare che il terreno sia sempre umido e mai asciutto. Nelle giornate o settimane di pioggia, è consigliabile non innaffiarla.

Dunque, per risolvere il problema delle foglie arricciate e che cadono verso il basso, ti basterà bagnare il terreno della tua pianta. E se invece noti sulle foglie macchie o punti neri? Cosa vuol dire? Attenzione anche in questo caso: l’Alternaria, un fungo “cattivo” sta debilitando la tua pianta. Per salvarla, prova ad utilizzare il sapone al potassio: fa miracoli!

Anche altri parassiti possono attaccare la pianta di rosmarino, le Cocciniglie per esempio, o il ragno rosso: anche in questo caso, il rimedio naturale al potassio che qui sopra abbiamo menzionato, funziona.

Prenditi cura del rosmarino, è un tesoro prezioso non solo per te ma anche per la natura. Questa pianta è come una calamita per gli insetti detti impollinatori che contribuiscono alla fecondazione di piante e fiori e quindi alla crescita e maturazione dei frutti.