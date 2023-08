Ilaria D’Amico compie 50 anni: il matrimonio con Buffon e l’esperienza in Rai

Oggi la giornalista e conduttrice sportiva compie 50 anni. Ilaria D’Amico ha rilasciato un’intervista in cui parla del matrimonio e della brutta esperienza in Rai, e non ci va già leggera.

Compie 50 anni, Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice sportiva, e si toglie qualche sassolino dalle scarpe, rilasciando un’intervista a cuore aperto al Corriere della Sera. Tra gli argomenti toccati nel corso della lunga chiacchierata con Chiara Maffioletti, D’Amico ha parlato non solo del (prossimo) matrimonio con Gigi Buffon, ma anche dell’esperienza deludente in Rai, conclusasi con la sospensione del suo programma, e che ha superato proprio grazie alla presenza dell’ex bandiera della Juventus.

Buon compleanno Ilaria D’Amico: la giornalista compie 50 anni

Raggiunta da Chiara Maffioletti del Corriere della Sera in occasione dei suoi primi 50 anni, Ilaria D’Amico ha parlato del suo rapporto ormai decennale con Gianluigi Buffon, ex portiere azzurro e da poco entrato a far parte dello staff tecnico della Nazionale, con il quale ha avuto un figlio e nel futuro prossimo sposerà.

“A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione. Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili” ha spiegato divertita la giornalista per tanti anni volto di Sky.

Il calciatore pare averglielo chiesto in modi piuttosto inusuali, come a cena a casa, o tramite Whatsapp, ma Ilaria ha dichiarato come alla “loro età” le cose vadano fatte nel modo giusto. Ma quindi quando si sposeranno i due, che stanno assieme ormai dal 2013?

“Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore” ha detto D’Amico, che a quanto pare dovrà attendere ancora qualche mese, per poter coronare il suo amore con il portiere azzurro.

Un rapporto, il loro, che inizialmente ha suscitato un grande clamore, in quanto lui, ai tempi, risultava ancora legato alla modella Alena Seredova, di recente convolata a nozze con il compagno. “I primi sette anni sono stati allucinanti, specie per due persone riservate come noi. Non siamo mai più stati soli: avevamo i paparazzi tutti i giorni sotto casa. Poi, quando si è capito che non avrei fatto più l’ennesimo figlio, non c’erano amanti dietro le siepi, la cosa è migliorata” ha confessato la giornalista, raccontando i primi tempi della sua storia d’amore con Gigi.

Ora, però, pare che tutto vada per il meglio, e la famiglia allargata sembra aver trovato un suo equilibrio, al punto che lei stessa la definisce “una tribù”. Oltre ai due figli avuti da Gigi con Seredova, D’Amico ha a sua volta un altro bambino avuto da Rocco Attisani.

D’Amico e l’esperienza deludente in Rai: le sue parole

Inizialmente orientata verso una carriera da avvocato penalista, Ilaria ha lasciato gli studi a soli 4 esami dalla laurea, dopo essere stata scoperta da Renzo Arbore, amico di famiglia, che la volle a tutti i costi per la sua La Giostra dei Gol su Rai Educational, lanciando di fatto la sua carriera nel giornalismo sportivo.

D’Amico, dal 2003 al 2020 è stato uno degli storici volti di Sky per il calcio italiano e internazionale, occupandosi non solo della serie A, ma anche di coppe internazionali come la UEFA Champions League. Nel 2022, poi, il suo arrivo in Rai, che si è rivelato deludente a dir poco, a sentire ciò che ha detto al Corriere.

“Ero intenzionata a vivermi un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliona e invece sono stata cercata e con una certa insistenza dalla Rai, in particolare da Mario Orfeo. Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute” ha spiegato al quotidiano di Via Solferino Ilaria.

“Un mese dopo, Orfeo litiga con l’ad e cambia ruolo, e poi cade il governo. Lì, in Rai, non è che Meloni alza il telefono e dice metti questo o quello, ma parte una sorta di stallo militare e succede a prescindere dagli schieramenti in carica. Improvvisamente, eravamo vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista”. Una vera delusione per lei, il cui programma, Che c’è di nuovo, viene cancellato dopo appena tre puntate. “C’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi” ha aggiunto Ilaria, con amarezza.