Naturale ed economico, l’insetticida fatto in casa che tutti i parassiti detestano

Per allontanare i parassiti è possibile realizzare un insetticida naturale ed economico direttamente a casa propria. Vediamo come.

Un insetticida fatto in casa è una strategia che non solo ti farà risparmiare soldi ma che sarà anche sicura nel caso in cui tu abbia bambini o animali domestici.

Insetticida fatto in casa: a cosa serve

Naturale e non tossico: l’insetticida spray fatto in casa potrebbe essere efficace per allontanare diversi tipi di insetti. Del resto, non appena torna la bella stagione, gli insetti sono pronti a invadere il giardino e malauguratamente, anche terrazzi e case. Non sempre, però, acquistare gli insetticidi chimici è una buona idea. Essi, infatti, potrebbero far male alla salute degli esseri umani e a quella del giardino.

Per fortuna, si può ovviare creando un insetticida spray naturale e non tossico che tutti i parassiti odiano. Questo spray fatto in casa è molto facile da realizzare . Tutto ciò di cui hai bisogno sono gli oli essenziali. Esso si potrà utilizzare direttamente sulle piante, ad esempio, quelle infestate da afidi. Vediamo come prepararlo.

Cosa utilizzare

Passiamo ora alla preparazione di questo insetticida naturale. Ti occorreranno 500 ml di acqua, 500 ml di amamelide (che puoi trovare in erboristeria), 10 gocce di oli essenziali di menta verde e menta piperita (per le formiche). Poi, ti servirà un vaporizzatore, meglio se in vetro. La prima cosa da fare è riempire lo spruzzatore con mezzo litro d’acqua. Poi, aggiungi l’amamelide. Aggiungi 5 gocce di ciascun olio essenziale. Agita bene il composto e procedi spruzzando direttamente sulle piante. Vedrai che gli insetti, come le formiche, scapperanno subito.

Questo spray fatto in casa è quindi adattabile a ogni tipo di parassita. Infatti, contro ogni insetto, c’è un’efficace miscela di oli essenziali. Basta cambiare gli oli essenziali dalla ricetta di cui sopra. Ad esempio, contro gli afidi, gli oli essenziali da utilizzare sono: cedro, finocchio, menta verde, menta piperita. Contro i coleotteri: menta piperita e timo.

Se le pulci ti affliggono usa menta piperita, citronella, menta verde, lavanda. Il tuo cruccio sono le mosche? Usa lavanda, menta piperita, rosmarino , salvia. Contro i moscerini miscela insieme patchouli e menta verde. Cedro, menta piperita, menta verde sono utili contro i pidocchi

Veniamo ora all’insetto che più ci tormenta in estate: le zanzare che possono essere contrastate con lavanda e citronella. Le tarme non tollerano cedro, finocchio, lavanda, menta piperita, mentuccia. La menta verde e la menta piperita possono contrastare i psylliodes. Le lumache non tollerano gli oli essenziali di cedro, finocchio, pino. Per le lumache: cedro, pino, patchouli invece contro i ragni: menta piperita e menta verde. Infine, le zecche possono essere contrastate da lavanda, citronella, salvia e timo.

Gli oli essenziali si possono trovare in erboristeria, anche in confezioni che contengono diversi oli.