Avete capito chi è la bambina in foto? Una protagonista indiscussa di Mediaset

Questa bambina della foto è stata una protagonista indiscussa per diversi mesi in casa Mediaset. Riuscite a riconoscerla? Probabilmente con un po’ di attenzione noterete alcuni particolari.

Il mondo dello spettacolo è ricco di personaggi simpatici, particolari e unici, ma anche loro prima di diventare famosi erano persone normalissime. Soprattutto, anche loro sono stati dei bambini e qualcuno di loro pubblica o ha pubblicato sui social la foto di quando erano piccoli. Chiaramente non tutti sono riconoscibili, ma se si osservano attentamente troveremo sicuramente qualche indizio, come ad esempio in questa foto.

Chi è la bambina nella foto?

Anche i personaggi noti al mondo dello spettacolo, prima di diventare famosi, sono stati bambini e persone comuni. La bambina nella foto, prima di essere conosciuta in televisione, era molto famosa sui social. Il grande successo infatti, lo aveva raggiunto sua sorella. Quest’ultima aveva improntato la sua carriera sul giornalismo, ma considerata la sua bellezza, si iscrive ad un’agenzia di moda.

Capelli biondi e occhi azzurrissimi la portano direttamente alla ribalta e inizia a lavorare per famose case di moda, ma la sua vera fortuna arriva quando viene notata da un famoso cantante. I due si innamorano tanto da giungere sull’altare e tanto da avere una figlia. Ogni tanto ritorna nella sua terra natale, la Sicilia, per trascorrere del tempo con i genitori, il fratello e la sorella, la bimba mostrata nella foto.

La sorella maggiore è sempre stata il punto di riferimento per la bimba della foto che ha sempre desiderato seguire le sue orme. Grazie alle sue ultime esperienze in televisione, abbiamo scoperto che inizialmente con la sorella non aveva un bellissimo rapporto, ma con il tempo è migliorato.

Quando la maggiore si separa dal marito, insieme alla figlia piccola si trasferisce a Milano e qui inizia a recuperare il rapporto con la sorella più piccola che nel frattempo aveva preso casa nel capoluogo lombardo. Anche lei, in quel periodo, tenta di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. Avete capito chi è la bambina della foto? Per sei lunghi mesi è stata una delle protagoniste indiscusse di Mediaset.

Chi è la bimba della foto? Gli indizi non mentono

Già dal racconto della sua famiglia e del suo passato, vi abbiamo fornito diversi indizi, ma dicendovi che per sei mesi è stata una delle protagoniste di Mediaset siamo certi che molti di voi abbiano capito di chi si tratta. Capelli biondissimi, occhi chiari, fisico da far invidia e presente in televisione per sei lunghi mesi, di chi stiamo parlando?

Ormai è quasi impossibile continuare a non darvi il nome poiché tutti abbiamo capito che si tratta di Micol Incorvaia, la sorella di Clizia. Se ci pensiamo bene, persino il piccolo Gabriele assomiglia molto alla zia. Gabriele, per chi non fosse aggiornato, è il figlio che sua sorella Clizia ha avuto da Paolo Ciavarro.

I due si sono innamorati all’interno del reality Grande Fratello e anche Micol ha fatto questa esperienza nell’ultima edizione del programma di Alfonso Signorini. Esattamente come la sorella, anche Micol all’interno della casa di Cinecittà ha trovato l’amore. La sua metà è Edoardo Tavassi, fratello dell’influencer Guendalina.

I due hanno grandi progetti futuri anche se per il momento Micol non ha intenzione di lasciare Milano per raggiungere il fidanzato a Roma. Ma cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio.

Chi è Micol Incorvaia

Micol Incorvaia nasce nel 1993, esattamente il 9 di settembre a Pordenone. Quando era solo una bambina si trasferisce ad Agrigento, la terra natale dei suoi genitori. Quando non era ancora maggiorenne, decide di seguire sua sorella Clizia a Milano per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo della moda. Si iscrive quindi all’Istituto Europeo del Design.

Dopo quattro anni consegue il diploma e inizia a lavorare come designer per lo stilista Gentucca Bini. Prosegue poi collaborando con il brand conosciutissimo Brunello Cucinelli e nel 2019 la troviamo come assistente della boutique Jijil nella città di Milano.

Il successo però lo raggiunge sui social come influencer e in brevissimo tempo raggiunge dei numeri strabilianti di follower. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una breve relazione con Edoardo Donnamaria, il volto famoso di Forum, conosciuto grazie alla sorella Clizia e al compagno Paolo Ciavarro. Paolo ed Edoardo infatti, oltre ad essere amici sono anche colleghi. Ora invece ha una relazione con Edoardo Tavassi, conosciuto nella casa del Grande Fratello.