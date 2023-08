Perché la mano sinistra viene chiamata mancina? Solo i più furbi ci arriveranno

Sai perché la mano sinistra si chiama mancina? Non tutti conoscono l’origine di questo termine e perché è dato, quindi scopriamo tutto sul perché la mano sinistra viene indicata come mancina!

Il termine con cui generalmente si indica la mano sinistra è mancina, ma sai perché è attribuito? Non tutti lo sanno e sicuramente i più furbi hanno già capito perché è attribuito questo termine alla mano sinistra. Scopriamo di seguito il motivo per cui questo avviene!

La mano sinistra perché viene detta mancina

Il termine mancino è indicato solitamente per indicare la mano sinistra. Ma perché si indica la mano sinistra come mano mancina? Il termine mancino proviene dal latino “mancus” ed indica una persona storpia e mutilato, il che conferma perché in passato prevaleva un pregiudizio dispregiativo verso le persone mancine.

Infatti, in passato essere mancini significa avere delle diversità, per questo venivano indicati col termine mancino le persone che erano mutilate e storpie. E’ bene sapere che nei tempi antichi la mano sinistra era considerata in molte culture la “mano del diavolo”, per questo i mancini venivano tenuti a distanza.

I mancini sono considerati degli invertiti, persone che avevano delle devianze e quindi non erano buone. Era addirittura usanza per i bambini mancini tenere loro legata la mano sinistra anche con punizioni per costringerli ad usare la destra. Negli anni ’20 era d’uso associare alla demenza il mancinismo, mentre negli anni ’40 la dislessia era la malattia associata a questo fenomeno.

Per arrivare a considerare il mancinismo come una caratteristica individuale bisogna attendere gli anni ’70, quando si mise fine all’imposizione di usare solo ed esclusivamente la destra per svolgere qualsiasi attività. La tendenza ad usare entrambe le mani cominciò a diffondersi in questo periodo soprattutto nei paesi Occidentali.

Rivalutazione del mancinismo

Come abbiamo visto, è stato necessario un percorso molto lungo per arrivare a considerare il mancinismo semplicemente come una caratteristica individuale del soggetto e non come una diversità penalizzante.

Col passare del tempo, grazie anche a tante persone mancine che sono diventate famose e hanno avuto successo, c’è stata una vera e propria rivalutazione del mancinismo. Non a caso il 13 agosto si celebra la giornata internazionale dei mancini.

Ma mancini si nasce oppure lo si diventa? È facile rispondere a questa domanda, perché si tratta di una caratteristica congenita, che però si manifesta nei bambini all’età di due anni, quando l’attività motoria si perfeziona.

I piccoli in questo periodo della vita possono manifestare la tendenza ad usare prevalentemente la mano sinistra per mangiare o per svolgere altre attività come quella del disegno. Come dimostrato da studi scientifici, c’è una spiegazione precisa al manifestarsi del mancinismo.

Infatti, si tende ad essere mancini perché si usa in maggior parte l’emisfero destro del cervello nello svolgimento delle varie attività. Questo vuol dire che i mancini, oltre ad usare la mano sinistra, usano anche l’occhio sinistro e anche l’orecchio.

Inoltre, è accertato che i mancini hanno lo stesso sviluppo motorio e intellettivo degli altri, nonostante alcuni hanno difficoltà a usare determinanti t, fra cui le forbici. Sanno anche scrivere da destra verso sinistra.

Personaggi mancini famosi nel mondo

Nel mondo esistono personaggi famosi che sono mancini. Essi hanno fatto di questa loro caratteristica un vanto e addirittura qualcosa da ammirare in quanto considerata ad oggi una ulteriore risorsa per la persona.

Infatti, ad avvalorare questa tesi sono gli studi scientifici che confermano come le persone mancine sono più dotate dal punto di vista creativo e intellettivo. Pare che il maggiore uso dell’emisfero destro del cervello fa sviluppare le capacità visuo-spaziali al massimo.

Ecco perché vi sono molti mancini fra oratori, artisti e sportivi. Fra i personaggi manici famosi annoveriamo Napoleone Bonaparte, Albert Einstein, Giovanna D’Arco, Marilyn Monroe, Carlo Magno, Alessandro Magno, Giulio Cesare.

Fra i personaggi dei giorni nostri troviamo Steve Jobs, Bill Gates, Lady Gaga, Barack Obama, Kurt Kobain, Vincent Van Gogh, Jimi Hendrix, Charlie Chaplin e molti altri.