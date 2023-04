Perché è sconsigliato il programma eco in lavatrice? Ecco cosa potrebbe accadere

Il programma eco in lavatrice è sconsigliato? Gli esperti rispondono alla domanda spiegando motivazioni e fattori.

Uno strumento indispensabile nelle case è proprio la lavatrice. Secondo alcuni esperti ci sono dei programmi che non dovrebbero essere usati spesso. Per esempio, la modalità eco in lavatrice è indispensabile? Da una parte si dovrebbe applicare per risparmiare sulla bolletta di fine mese, ma per alcuni professionisti del settore è un errore. Facciamo chiarezza?

Modalità eco in lavatrice: come funziona?

Il programma eco in lavatrice è una funzione indispensabile perché consente di risparmiare. Non solo energia che impatta sulla bolletta, ma anche l’acqua che viene usata per il lavaggio. Gli studi tecnologici hanno portato all’ideazione di questa funzione adatta a ridurre ogni tipo di consumo.

Nel momento in cui si applica la funzione prima di avviare un lavaggio, si riduce la quantità di acqua usata. Tutto questo grazie ai sensori che possono intercettare la quantità dei tessuti che sono all’interno del cestello. Non solo, la funzionalità tecnologica è usata anche per comprendere la durezza dell’acqua, la quantità di detersivo da usare e poi come ottenere pulito senza sprecare nulla.

Non solo, il programma eco è studiato appositamente per usare delle temperature che siano inferiori ai 40° gradi. Tutto questo, ovviamente, non deve mai compromettere la qualità stessa del lavaggio. Un modo in più per risparmiare sull’energia elettrica, riscaldando l’acqua calda in maniera corretta.

Si aggiunge anche una centrifuga a bassissima velocità che riduce comunque le pieghe e contrasta ogni tipo di danno.

Quando si usa la modalità ecologica, come dice il nome stesso, si risparmia notevolmente su energia, acqua e consumi grazie ai sensori che sono montati sulla lavatrice.

Perché non andrebbe usata durante i lavaggi?

La modalità a risparmio energetico è una funzionalità delle lavatrici tecnologicamente avanzate e moderne. Tuttavia, alcuni esperti evidenziano che usarla per i lavaggi non è del tutto corretto. Potrebbe quindi non essere una scelta da tenere in considerazione per il bucato e per l’igiene dei tessuti.

Questa modalità è stata introdotta per un risparmio nel consumo dell’energia elettrica e anche per non usare troppa acqua. Tutto questo comporta che ci potrebbe essere meno igiene per quanto riguarda il lavaggio dei tessuti, oltre a non essere delicato come dovrebbe.

Questa modalità non dovrebbe essere scelta nel momento in cui si desidera rimuovere lo sporco ostinato, eliminando tutti i batteri che ci sono sui tessuti. Inoltre, la riduzione dell’acqua in alcuni casi compromette le funzionalità per l’eliminazione delle macchie e degli odori che sono presenti.

Questo programma ecologico potrebbe quindi far accumulare i batteri e lo sporco in lavatrice. Nel momento in cui la quantità di acqua è ridotta, i batteri e i germi non vengono eliminati perché i capi non sono risciacquati a dovere. Da non sottovalutare un accumulo di detriti del detersivo, non risciacquato adeguatamente.