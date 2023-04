By

Richard Sharp, presidente della BBC, si è dimesso per un prestito a Boris Johnson. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

La notizia delle dimissioni del presidente della BBC, Richard Sharp, ha fatto scalpore negli ultimi giorni. La causa? Un prestito controverso concesso al Primo Ministro britannico Boris Johnson. In questo articolo esploreremo i dettagli di questa vicenda che ha scosso il mondo dei media e della politica inglesi. Scopriamo insieme cosa è successo e quali conseguenze potrebbero derivarne per la BBC e per la figura del suo presidente.

Il presidente della BBC si dimette per un prestito a Boris Johnson

La notizia della dimissione di Richard Sharp ha colto tutti di sorpresa. Nonostante la sua nomina nel 2020 fosse stata accolta in modo positivo, il prestito controverso che ha concesso a Boris Johnson sembra aver compromesso la sua posizione all’interno della BBC.

Secondo quanto riportato dai media britannici, Sharp avrebbe concesso un prestito di 800.000mila sterline al Primo Ministro quando era ancora a Downing Street.

I soldi servivano all’ex leader Tory per coprire debiti familiari. Per questo Sharp lo mise in contatto con un amico di vecchia data, Sam Blyth, uomo d’affari canadese, tra l’altro un lontano cugino di Johnson.

Il fatto che questo finanziamento sia stato fornito da una persona vicina alla BBC ha suscitato non poche polemiche e critiche.

La questione etica è emersa immediatamente: come può il presidente della BBC concedere un prestito così elevato a un politico in carica? L’indipendenza dei media rischia così di essere messa in discussione e ci si chiede quali siano i reali interessi dell’emittente pubblica britannica.

Il conflitto di interessi

Richard Sharp è un ex banchiere che ha lavorato per la Goldman Sachs ed è stato consigliere finanziario dell’ex primo ministro David Cameron. Attualmente ricopre il ruolo di presidente del Consiglio per la radiodiffusione britannica (BBC).

Boris Johnson, invece, non ha bisogno di presentazioni: attuale primo ministro del Regno Unito, è noto per le sue battute spiritose e il suo modo eccentrico di fare politica.

Cosa c’entra questo prestito tra queste due personalità? Secondo quanto rivelato dal portavoce ufficiale di Downing Street, Boris Johnson aveva bisogno di denaro per pagare alcune spese legate alla sua residenza privata a Westminster. Il premier avrebbe poi restituito l’intera somma entro pochi mesi.

Tuttavia, la questione si fa più complicata quando si scopre che Richard Sharp era membro del comitato selezionatore dei candidati al ruolo di presidente della BBC nel 2020 – posizione che tuttora ricopre. Questa circostanza ha fatto sorgere dubbi sul possibile conflitto d’interessi tra Sharpe e Johnson.