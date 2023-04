Meteo, in Spagna caldo soffocante: temperature fino a 40 gradi

Meteo, la Spagna è alle prese con una fortissima ondata di caldo. Quella che si sta concludendo è stata, tra le settimane più calde di sempre per parte della Penisola Iberica in questo periodo dell’anno.

Una situazione non imprevista, ma che in ogni caso fa registrare dei valori notevolissimi in molte località. Le temperature, specie in Andalusia, saranno prossimi ai 38-39 gradi.

Meteo ecco il caldo record in Spagna

E’ un’ondata di calore, quella che interessa i settori meridionali della Penisola Iberica, a finire negli anni e nei record. Già moltissimi nei giorni scorsi hanno affollato le spiagge ad Alicante, situata nel sud della Spagna, approfittando del bel tempo con una temperatura massima di +29°C.

In altre parti del paese, come a Xativa, sono state registrate punte di temperature fino a +33°C. Anche a Murcia, Cieza e Alcantarilla le temperature hanno raggiunto i +31°C, mentre a Siviglia e Cordoba hanno toccato i +30°C.

Meteo, si accentua l’ondata di caldo: da oggi possibili record assoluti

L’agenzia meteorologica statale spagnola, Aemet, ha pubblicato una previsione riguardante le temperature eccezionalmente alte che si verificheranno sulla Penisola Iberica nei prossimi giorni.

Secondo l’Aemet, molte zone della Spagna sperimenteranno temperature insolitamente elevate per questo periodo dell’anno, e in particolare, l’Andalusia potrebbe raggiungere temperature estreme di oltre 40°C oggi, venerdì 28 aprile.

Inoltre, si prevede che almeno quindici capoluoghi di provincia registreranno massime superiori a 30°C nella seconda metà della settimana.

Caldo in intensificazione

Il caldo si è fatto sentire già nei giorni scorsi, ma si è intensificato decisamente mercoledì 26 aprile. I valori termici sono poi schizzati verso l’alto quando, nella giornata di ieri, l’anticiclone africano accompagnato da una massa d’aria molto calda ha spostato i suoi massimi verso occidente.

Picco di calore nella giornata di oggi

L’ondata di caldo che sta colpendo la Spagna in questi giorni raggiungerà il suo picco oggi venerdì 28 aprile con l’arrivo di masse d’aria calda e secca provenienti dal Nord Africa.

Si prevedono temperature particolarmente elevate su tutto il territorio spagnolo, con l’eccezione delle zone costiere del Mar Cantabrico e della Galizia. Le città che si trovano lungo i fiumi Ebro e Guadalquivir saranno le più colpite, con temperature che potrebbero superare rispettivamente i +35°C e i +40°C.

Notti tropicali

Non solo le massime saranno eccezionalmente alte, ma anche le temperature minime non daranno tregua. In particolare, nella regione dell’Andalusia si prevedono notti tropicali, ovvero notti in cui la temperatura non scende sotto i +20°C.

Questo fenomeno può avere gravi ripercussioni sulla salute delle persone, soprattutto per chi vive nelle grandi città, dove l’effetto isola di calore si fa sentire in modo particolare.

Meteo, le ondate di caldo record in Spagna

Il mese di aprile più caldo in Spagna negli ultimi 30 anni è stato quello del 2011, quando le temperature medie sono state superiori alla norma di circa 2 gradi Celsius.

Secondo l’Agenzia Spagnola di Meteorologia, il mese di aprile 2011 è stato il secondo aprile più caldo mai registrato in Spagna, superato solo da aprile 2006. In particolare, alcune regioni del sud della Spagna hanno subito un’ondata di calore straordinaria, con temperature che hanno superato i 35 gradi Celsius in molte località.

Temperature massime in Aprile

Le temperature più elevate registrate in Spagna nel mese di aprile negli ultimi 30 anni variano a seconda della regione, ma in generale le temperature massime hanno superato i 35 gradi Celsius in molte località del paese durante le ondate di calore più intense. Ecco alcune delle temperature più alte registrate in aprile nelle ultime tre decadi:

Il 13 aprile 2017, la località di Córdoba ha raggiunto i 37,5 gradi Celsius, segnando un nuovo record per il mese di aprile nella città andalusa.

La città di Murcia, il 16 aprile del 2011, ha registrato una temperatura massima di 38,4 gradi Celsius.

Il 15 aprile 2003, la città di Granada ha raggiunto i 34,8 gradi Celsius, la temperatura più alta mai registrata in aprile nella città andalusa.

La città di Siviglia, il 22 aprile 1994, ha raggiunto i 36 gradi Celsius, stabilendo il record per la temperatura più alta mai registrata in aprile nella città andalusa.

Pertanto, stando alle attese, questo Aprile 2023 potrebbe segnare per alcune località Spagnole un nuovo record di valori massimi assoluti.