Lavatrice, occhio a usarla in questi giorni: consumerebbe il doppio

Non bisogna mai accendere e usare la lavatrice in questi giorni, perché il suo consumo sarebbe addirittura doppio: meglio fare attenzione.

Uno degli elettrodomestici più usati in casa è senza dubbio la lavatrice, spesso e volentieri in coppia con l’asciugatrice. Uno strumento moderno e tecnologicamente avanzato, ricco di programmi differenti che aiutano a lavare ogni tipo di tessuto e imbottito senza rovinarlo. Ciò che preoccupa gli utilizzatori è la bolletta di fine mese, che lievita per il consumo di energia elettrica ad ogni lavaggio. Gli esperti mettono l’accento su un dettaglio molto importante, infatti non è consigliabile usare la lavatrice in questi giorni specifici perché si consuma il doppio.

Aumenti delle bollette: la lavatrice incide sui costi?

Il 2022 si sta per chiudere ma non in positivo, infatti è stato sicuramente uno dei periodi più bui della storia moderna. Le famiglie si sono ritrovate con budget limitati, scegliendo cosa fosse meglio usare o mano tra materie prime ed elettrodomestici.

La lavatrice è sicuramente un grande alleato nella pulizia dei capi, tessuti e imbottiti ma è anche vero che bisogna imparare ad usarla al meglio senza alcun passo falso. Non solo, le tecnologie aiutano e sarebbe preferibile sostituire il vecchio elemento con qualcosa di nuovo: tutte le lavatrici di ultima generazione sono studiate appositamente per ridurre il consumo energetico e proporre un ventaglio di programmi differenti. Tuttavia, dobbiamo sempre fare attenzione a determinate giornate in cui sarebbe bene non usare la lavatrice per ridurre ancora di più il consumo in bolletta.

Non usare mai la lavatrice in questi giorni, raddoppia la bolletta

L’elettricità è un bene di consumo a pagamento che si eroga attraverso un contratto tra ente e utilizzatore. Nel momento in cui andiamo ad usare la lavatrice tutti i giorni, si noterà una impennata dei costi direttamente in bolletta a fine mese.

Se è stato sottoscritto un contratto monorario non ci possiamo fare nulla, perché non ci saranno mai differenze di tariffazione e di uso se in settimana o durante i week end.

I nuovi contratti sono competitivi e biorari così da poter avere delle fasce più convenienti, mentre altre sono molto più alte e sarebbe il caso di evitare di usare la lavatrice. Questi sono i giorni in cui consuma maggiormente:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 del mattino sino alle ore 19 di sera. In questi giorni e nelle fasce orarie segnalate, i costi dell’energia sono molto più alti.

Per questo motivo si consiglia di optare per altre soluzioni, sempre con un cestello a pieno carico e scegliendo il programma ecologico. Meglio usare la lavatrice il sabato e la domenica, oppure durante la settimana solo dalle ore 7 sino alle 8 oppure dalle 19 sino alle ore 23.

È importante valutare tutti i fattori e cambiare, seppur lievemente, tutte le abitudini familiari o del singolo utilizzatore.