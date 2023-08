Perché con l’età si tende ad ingrassare? Ecco quale sarebbe il motivo principale

Oggi rispondiamo a questa domanda molto comune: perché con l’età si tende ad ingrassare? Secondo la medicina, questo sarebbe il motivo principale ma non l’unico.

Se anche tu hai notato che con l’età che avanza perdere peso diventa una sfida sempre più difficile da vincere, allora devi continuare la lettura. Oggi scoprirai finalmente perché quando si invecchia si tende ad ingrassare.

Tempo e corpo che cambia: come affrontare i cambiamenti in modo positivo

Con l’età che avanza, uomini e donne indifferentemente, si ritrovano a dover fare i conti non solo con rughe e pelle flaccida ma anche con problemi di peso.

Mentre per gli inestetismi cutanei abbiamo diverse soluzioni, anche naturali, che possono aiutarci a mantenere una pelle giovane, tonica e luminosa, per esempio attraverso l’applicazione di un collagene 100% naturale, la questione relativa al dimagrimento è invece più complessa da affrontare e risolvere. E no, spesso non è sufficiente solo mettersi a dieta.

Medici, nutrizionisti e dermatologi consigliano di fare prevenzione fin dalla più tenera età. Per quanto riguarda la pelle, per esempio, sarebbe buona abitudine insegnare anche ai più piccini a proteggersi dai raggi solari sempre, persino in inverno, utilizzando la crema solare più adeguata.

Massima attenzione non solo al sole ma anche al freddo, allo smog e di conseguenza all’inquinamento, tutti nemici di una pelle perfetta. Con riferimento invece al peso, come è possibile tenerlo sotto controllo? Ma soprattutto, con l’età che avanza, perché si tende ad ingrassare? Rispondiamo a queste domande.

Perché con l’età si tende ad ingrassare? Ecco la risposta

Con l’età che avanza il corpo cambia e non solo esternamente. Con l’invecchiamento si verificano anche delle trasformazioni biologiche che interessano metabolismo e composizione corporea.

Oggi vogliamo rispondere a questa domanda molto comune e della quale quasi nessuno conosce la risposta: perché quando invecchiamo, perdere peso diventa sempre più difficile? La medicina viene in nostro soccorso e ci fornisce chiarimenti a riguardo.

Molti credono che la difficoltà di perdere peso, con l’età che avanza, dipenda essenzialmente da quello che i nutrizionisti definiscono “rallentamento del metabolismo”. Questo è vero ma solo in parte.

Secondo i professionisti della salute, quando invecchiamo diventa più complicato dimagrire essenzialmente perché si riduce l’attività fisica. Una vita sedentaria o comunque poco attiva, impediscono al nostro corpo di perdere peso.

Quando si è giovani è tutto diverso: tra lavoro, uscite e allenamenti in palestra, controllare il peso, seguendo ovviamente una alimentazione equilibrata, non è un problema. Ma con l’età che avanza, essere attivi è sempre più complicato.

Altri fattori che influenzano il dimagrimento

I medici, i nutrizionisti e altri professionisti del settore sanitario ritengono però che la scarsa attività fisica, per quanto possa essere la causa principale che impedisce o rallenta il dimagrimento, non è però l’unica. Ci sono infatti altri 3 fattori che si possono considerare un ostacolo al dimagrimento durante la fase dell’invecchiamento:

cambiamenti ormonali;

cambiamento della composizione corporea;

rallentamento del metabolismo.

Il rallentamento del metabolismo è un fattore fisiologico che si verifica in età matura. Già dopo i 35 anni, perdere peso diventa più difficile. È chiaro che in questo caso, sarà necessario rivedere le proprie abitudini alimentari e adeguare gli introiti calorici al proprio fabbisogno calorico giornaliero.

Anche il cambiamento della composizione corporea è un problema da non sottovalutare. Con l’invecchiamento, si verifica una diminuzione della massa muscolare e quasi sempre un aumento, talvolta spropositato, della massa grassa. Infine, i cambiamenti ormonali, pensiamo alla menopausa nel caso delle donne, contribuiscono ad un incremento del peso.

Se vi state chiedendo se esista una soluzione a questi problemi, la risposta è sì. Anche in età matura è possibile, ma soprattutto consigliato, prendersi cura del proprio corpo e non solo attraverso l’alimentazione.

L’attività fisica resta sempre l’opzione migliore per mantenersi in forma. Se non avete possibilità o voglia di andare in palestra, perché non provare il trucco della camminata? Con questo sistema è possibile perdere anche fino a 300 calorie all’ora!

Ci sono ovviamente anche altri consigli che si dovrebbero seguire per favorire la perdita di peso. Volete degli esempi? Eliminare dalla propria dieta alimenti nocivi come cibi grassi o fritti e bevande gassose, zuccherate e alcoliche è un primo passo. Anche il tabacco è un ostacolo al dimagrimento. Con poche e semplici abitudini è possibile mantenersi in forma, sfidando le leggi del tempo.