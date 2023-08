Marcello De Angelis, capo della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, ha dato ufficialmente le dimissioni dal proprio incarico. De Angeli era finito al centro delle polemiche a causa di alcune sue dichiarazioni sulla strage di Bologna.

Il responsabile della comunicazione della Regione Lazio ha dato le dimissioni attraverso una lettera inviata al presidente Francesco Rocca.

Rocca ha accettato le dimissioni, dopo aver tenuto un colloquio privato con De Angelis.

Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, ha dato ufficialmente le sue dimissioni. Queste sono avvenute attraverso una lettera inviata a Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Rocca ha accettato la richiesta dopo aver tenuto un colloquio privato con De Angelis.

Il motivo di questa scelta sarebbero delle considerazione espresse sui social da De Angelis rispetto alla questione della strage di Bologna.

“Sono stato messo alla gogna per un post su Facebook in cui ho espresso perplessità su una vicenda giudiziaria sulla quale moti altri prima e meglio di me e in modo più autorevole, si erano pronunciati in maniera analoga”.

Si legge all’interno della lettera di dimissioni di Marcello De Angelis.

L’ex responsabile della comunicazione della Regione Lazio ha affermato di rivendicare il diritto al dubbio e al dissenso. Specificando di non poter negare di essersi espresso in modo inappropriato e per questo porge le sue scuse.

“La mostruosa macchina del fango può stritolare chiunque e mi ha preso di mira mettendomi alla gogna rovistando nella mia vita”.

Ha affermato De Angelis. Spiegando che non può offuscare con suoi errori passati, ossia quello di aver scritto il testo di una canzone colmo di odio nei confronti di altri esseri umani, che, in realtà, ora afferma di stimare.

Per questi motivi, egli afferma di dover dare le sue dimissioni, ringraziando il presidente Francesco Rocca.

Le parole del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha affermato di aver accettato le dimissioni di De Angeli. Questo dopo che il capo della comunicazione gliel’ha anticipate durante un colloquio privato.

Rocca ha ringraziato pubblicamente De Angelis, questo: