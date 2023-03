Dimagrire passeggiando, quanti passi fare al giorno per ottenere subito dei risultati

Dimagrire passeggiando, sai quanti passi al giorno devi fare per ottenere dei risultati immediati? Ecco tutti i consigli che ti aiuteranno a conquistare una forma fisica perfetta.

La primavera si avvicina e tra qualche mese anche l’estate arriverà. Pure tu stai pensando ad un modo per dimagrire facilmente? Inizia allora a passeggiare! Ecco quanti passi al giorno devi fare per ottenere risultati concreti.

La camminata veloce per mantenersi in forma

Se non hai tempo per frequentare una palestra o se chiuderti in una sala pesi non ti entusiasma particolarmente, puoi ugualmente mantenerti in forma semplicemente camminando.

Ebbene sì, hai mai sentito parlare della cosiddetta passeggiata veloce? Ti basterà compiere alcuni passi al giorno non solo per mantenere allenato e tonico il tuo corpo ma anche per perdere peso.

Non necessariamente devi correre o affaticarti. Camminare è comunque una attività che ti consente di consumare calorie e di conseguenza anche dimagrire. Certo, ci sono delle tecniche più efficienti per calare di peso e la corsa è una di queste ma non a tutti piace e soprattutto non è detto che possa rappresentare un bene per ciascuno di noi.

Pensiamo per esempio agli anziani, le cui articolazioni non sono sane e forti come quelle di una persona più giovane. Rinunciare però al benessere non è una scelta intelligente. Ecco perché la camminata si presenta come una soluzione alternativa al footing per prenderti cura di te stesso.

Sai quanto questa attività ti consente di perdere peso? Non lo immagineresti mai. Ecco quanti passi al giorno devi fare per dimagrire velocemente.

Dimagrire passeggiando: quanti passi al giorno bisogna fare

Se vuoi dimagrire ma non hai intenzione di iscriverti in palestra, non preoccuparti, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Ritagliati un po’ di tempo per te stesso e inizia a camminare!

Sai che semplicemente fare una passeggiata o la cosiddetta camminata veloce può aiutarti a calare di peso? Se ti stai chiedendo quanti passi al giorno devi fare per ottenere questo obiettivo, te lo diciamo immediatamente.

Non solo. Ti forniremo anche una lista di consigli per conquistare una forma fisica perfetta in breve tempo. Iniziamo subito. Per perdere 1 kg di grasso, generalmente si devono bruciare almeno 7.000 calorie.

Ovviamente questo risultato, la perdita di grasso intendiamo, non si ottiene semplicemente facendo attività fisica ma anche seguendo una dieta bilanciata che sarà stilata su misura per te da un professionista della salute come un dietista, un dietologo o un nutrizionista.

Se sei un principiante, non affaticarti troppo, almeno i primi periodi. Per ottenere una perdita di peso evidente ti basterà iniziare a camminare tre volte a settimana e per almeno 20 minuti.

Gradualmente aumenterai poi la durata delle camminate fino ad arrivare ad almeno 90 minuti al giorno per 4/5 giorni a settimana. Ovviamente, il dimagrimento non è uguale per tutti.

Bisogna considerare vari fattori come l’alimentazione e soprattutto l’età. Si possono ugualmente bruciare però tante calorie se si decide di iniziare a praticare la camminata veloce.

Per esempio, se il tuo peso si aggira sui 55 kg, dopo un mese di camminata veloce potresti arrivare a perdere quasi 4 kg e mezzo. Se invece pesi 65 kg, dopo un mese di camminata potresti calare addirittura di quasi 6 kg.

Insomma, i risultati si possono davvero ottenere solo impegnandosi un pochino. Se sei facile alla noia e credi che la passeggiata veloce non faccia al tuo caso, almeno provaci. Con i giusti consigli riuscirai ad ottenere anche tu risultati strabilianti: munisciti di cuffiette e metti a palla la tua musica preferita o ancora allenati in compagnia, così vedrai che diventerà più facile affrontare questa sfida.

Alcune statistiche fanno presente che idealmente bisognerebbe fare almeno 10.000 passi al giorno che corrispondono a 7 km all’incirca, che consentono di bruciare ben 500 calorie al giorno.

Per raggiungere questi risultati bisogna procedere però in maniera graduale. All’inizio, anche fare 5000 passi al giorno e quindi all’incirca 3 km e mezzo è sufficiente per ottenere tutti i benefici che possono derivare da una semplice passeggiata, oltre che vedere anche effetti piacevoli sul proprio corpo come il dimagrimento.

Cosa aspetti allora ad allacciarti le scarpette da ginnastica e iniziare a passeggiare? Tanti i vantaggi che la camminata comporta. Per esempio essa consente di:

Dimagrire in maniera piuttosto rapida;

Non stressare muscoli e articolazioni;

Prendersi cura di se stessi a qualsiasi età;

Non rinchiudersi in una palestra, dato che puoi camminare dove e quando vuoi.

Se alla passeggiata veloce aggiungerai ovviamente anche un’alimentazione sana, equilibrata e bilanciata, vedrai che nel giro di pochissimo tempo riuscirai a perdere tanto peso e a conquistare una forma fisica perfetta. Insomma, dimagrire passeggiando è possibile.