Perché alcuni cani hanno la lingua blu? Pure i più colti farebbero fatica a rispondere

Perché alcuni cani hanno la lingua blu? Rispondiamo a questa domanda molto curiosa. Nessuno, nemmeno i più colti, conoscono davvero la reale motivazione di questa colorazione così particolare.

Sveliamo un segreto che incuriosisce tanti. Oggi scopriamo insieme perché alcuni cani hanno la lingua blu e altri invece no. Tu conosci la ragione? Non immagini che cosa si nasconde davvero dietro questo particolare colore.

Cani dalle caratteristiche particolari

Non esiste un cane che non sia bello soprattutto per il proprio padrone. Certo, ce ne sono alcuni che sono oggettivamente più belli di altri ma la bellezza passa in secondo piano quando si incontrano due occhi dolci che chiedono solo coccole e tenerezze.

I cani non sono tutti uguali e ciò è evidente. A seconda anche della razza, possono presentare delle caratteristiche fisiche differenti. Alcuni sono però davvero particolari. Hai mai visto un cane con gli occhi di due colori differenti?

Ebbene sì, succede per davvero: si parla in questo caso di eterocromia, una particolarità genetica che non riguarda solo il mondo animale ma anche quello di noi uomini. Dipende tutto dalla quantità di melanociti presenti nell’iride.

L’eterocromia può essere parziale, se la tonalità di colore è solo una sfumatura in entrambi gli occhi, oppure completa se invece la colorazione degli occhi è completamente differente.

E se ti dicessimo che ci sono anche dei cani che invece hanno la lingua blu? Li mai visti? Sì, proprio come l’amico a quattro zampe che puoi osservare nella foto poco più in alto. Oggi sveliamo questo mistero. Ecco da che cosa dipende la particolare colorazione.

Perché alcuni cani hanno la lingua blu: mistero svelato

Impossibile non amare i cani, sono degli angeli custodi che riempiono le nostre vite di amore e dolcezza. Se entrano a far parte di una famiglia, diventano anche loro parte integrante della stessa.

Ecco perché viene naturale accudirli e preoccuparsi quando non si sentono bene. Bisogna prestare sempre particolare attenzione al comportamento del nostro amico a quattro zampe e mai sottovalutare nulla.

Ti è mai capitato per esempio di vedere il tuo cane spingere la testa contro il muro? In questo caso ti consigliamo di rivolgerti ad un veterinario: il tuo fedele compagno potrebbe avere qualche problema di salute.

Ritorniamo però alla curiosità del giorno. Hai mai visto un cane con la lingua blu? Se sì, ti sei mai chiesto il perché di questa colorazione particolare? Oggi rispondiamo a questa domanda.

Non si tratta di nulla di preoccupante, lo specifichiamo subito. La ragione per cui alcune razze di cani hanno la lingua blu dipende, come nel caso dell’eterocromia, da un difetto genetico. Cerchiamo di spiegare in parole semplici che cosa succede al nostro amico a quattro zampe.

Devi sapere che la lingua dei cani è costituita da vasi sanguigni ad un unico strato. Ma la lingua di alcuni cani è formata invece da più strati che ricevono meno ossigeno: ed è proprio la mancanza di ossigeno che conferisce questa particolare colorazione alla lingua.

Ma quali sono i cani che hanno la lingua blu? Eccone alcuni:

Chow chow;

Dalmata;

Akita;

Shar Pei.

Se anche il tuo cane ha la lingua blu ma non ci hai mai fatto caso o se ti sei sempre preoccupato, adesso sai che puoi stare tranquillo. È un difetto genetico che non compromette la salute del tuo amico a quattro zampe.