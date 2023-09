Bonus Sar, ecco i requisiti necessari per ricevere fino a 1000 euro

Via al Bonus Sar: dal primo settembre ha riaperto lo sportello per richiedere il sostegno al reddito erogato da Forma.Temp. Scopriamo quali sono i requisiti necessari per richiedere questo aiuto economico.

Il governo ha approntato diverse misure di sostegno economico a determinate categorie di lavoratori ed alle famiglie italiane. Il contesto economico in cui viviamo è molto difficile e ricco di insidie, per questo l’esecutivo è sceso in campo erogando diverse misure e sussidi a sostegno della popolazione italiana. Non tutti gli aiuti sono accreditati ed erogati dall’Inps: c’è una prestazione che viene erogata da Forma.Temp., un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 2000. L’associazione eroga a determinati lavoratori il bonus Sar o Sostegno al Reddito. Ecco quali sono i requisiti necessari per richiedere il bonus Sar e come presentare la domanda.

Bonus Sar: cos’è?

A partire dal primo settembre è possibile presentare la domanda per richiedere il Bonus Sar: si tratta di una prestazione erogata a tutti lavoratori che sono stati assunti in precedenza con uno o più contratti di somministrazione a tempo indeterminato o a tempo determinato. Inoltre, questa platea di lavoratori deve rispettare altri requisiti, tra cui:

essere disoccupati da almeno 45 giorni ed avere maturato almeno 110 giorni di lavoro nell’arco dell’ultimo anno,

essere disoccupati da almeno 45 giorni ed aver terminata la procedura in mancanza di altre opportunità lavorative,

essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno novanta giornate lavorative nell’arco di un anno.

La prestazione può essere richiesta ogni volta che si maturato i suddetti requisiti necessari.

A quanto ammonta il Bonus Sar?

I soggetti beneficiari del Bonus Sar hanno diritto a percepire una prestazione di importo pari a 1000 euro, al lordo della tassazione prevista dalla normativa. Ad una determinata platea viene erogato un aiuto di importo pari a 780 euro, al lordo delle imposte previste. Questo ammontare spetta a tutti coloro che sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno novanta giornate lavorative nell’arco di un anno.

Come viene computato il numero di giornate lavorate con contratto di somministrazione?

Ai fini del computo delle giornate utili per maturare il requisito di anzianità, si deve considerare le giornate che sono lavorate con il contratto di somministrazione. Si deve prendere in considerazione il valore più alto riportato in busta paga. Nel calcolo rientrano anche: la maternità, gli infortuni, la malattia, i permessi per donare il sangue, il congedo matrimoniale, il congedo straordinario e il riposo per allattare il bambino.

Come presentare la domanda?

La domanda per richiedere il Bonus Sar deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema FTWeb. È necessario presentare determinati documenti, tra cui le copie della busta paga, il codice fiscale, i certificati di maternità, malattia ed infortuni ed il conto previdenziale Inps.

Oltre alla modalità telematica, il soggetto interessato a ricevere il Bonus Sar può presentare l’istanza di accesso rivolgendosi agli sportelli sindacali di UilTemp, Nidil Cgil e Falsa Cisl. La domanda può essere presentata tra il centoseiesimo giorno ed il 173esimo giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro con il contratto di somministrazione.