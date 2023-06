Pensioni INPS, doppio bonus a luglio: la tabella con quattordicesima e arretrati

Le pensioni INPS si gonfieranno con un doppio bonus a luglio, in arrivo aumenti e bonus quattordicesima. A chi spettano.

INPS e Poste hanno recentemente pubblicato l’avviso ufficiale per il ritiro e il pagamento delle pensioni di giugno 2023, ma già si iniziano a discutere dei cosiddetti “maxi netti” che arriveranno a luglio. Per il prossimo mese si attende, infatti, l’arrivo di un doppio bonus che comprende aumenti sulle pensioni minime e quattordicesima per alcuni pensionati.

Pensioni INPS a giugno, pubblicate le turnazioni

Secondo quanto riportato dalle circolari INPS, le pensioni di giugno saranno accreditate giovedì, sia per i correntisti bancari che postali. Per il ritiro in contanti presso gli sportelli, ci sarà una turnazione dal primo giugno per le lettere dalla A alla C, fino al 6 giugno per le lettere dalla Q alla Z.

Si ricorda che il 2 giugno è un giorno festivo e quindi la turnazione salterà per quella giornata. Comunque, l’arrivo delle pensioni di giugno passa ormai in secondo piano davanti alle rosee prospettive delle pensioni di luglio, che dovrebbero essere sostanziose per molti.

Doppio bonus a luglio, arriva la quattordicesima

Il bonus di luglio, chiamato “bonus quattordicesima“, non è una novità di quest’anno né una novità di questo Governo. Purtroppo, l’importo del bonus quattordicesima non aumenta a causa della perequazione, quindi gli importi rimangono sempre gli stessi. Ciò che viene perequato è il limite di reddito.

È importante notare che il bonus quattordicesima non viene considerato come fonte di reddito e non è soggetto all‘imposizione di tasse. Inoltre, ricevere la quattordicesima non impedisce l’accesso a forme di previdenza sociale o prestazioni assistenziali.

Chi può beneficiare del bonus quattordicesima? Tutti i pensionati previdenziali sopra i 64 anni che hanno un reddito basso, che rientra nella soglia stabilita, possono ricevere questo bonus. L‘importo che si può ricevere dipende dalla fascia contributiva e va da 436,80 euro a 655,20 euro.

Di conseguenza, il netto dei pensionati che riceveranno il bonus quattordicesima sarà decisamente più alto rispetto al solito.

Potrebbero finalmente arrivare gli aumenti sulle pensioni minime

La seconda novità interessante di luglio riguarda l’aumento perequativo extra per i pensionati che percepiscono la pensione minima. Questi aumenti sono attesi da ben sette mesi e, in particolare, si tratta di un bonus extra perequativo del 6,4% per i pensionati over 75, che porterà la pensione a 599,82 euro mensili.

L’alternativa consiste nello stesso bonus, applicato però all’1,5% per gli under 75. Molti politici e giornali hanno dato per certo l’arrivo di questi aumenti finalmente a luglio, ma sarà l’INPS a confermarlo attraverso un messaggio ufficiale.

Il doppio bonus a luglio è una buona notizia

Questi bonus rappresentano un’ottima notizia per i pensionati italiani, in quanto garantiranno un maggiore sostegno finanziario a coloro che ne hanno più bisogno. La quattordicesima rappresenta un ulteriore aiuto per i pensionati con redditi bassi, consentendo loro di affrontare meglio le spese quotidiane.

Inoltre, l’aumento perequativo extra, soprattutto per i pensionati che percepiscono la pensione minima, rappresenta un passo importante per garantire un tenore di vita adeguato a coloro che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità economica.

Comunque, è fondamentale che sia l’INPS a confermare ufficialmente questi bonus per dissipare ogni dubbio e assicurare che i pensionati possano contare su tali vantaggi.

I pensionati italiani hanno contribuito per molti anni con il loro lavoro e meritano di vivere una vecchiaia dignitosa e sicura. La speranza comune è che questi bonus siano solo l’inizio di una maggiore attenzione e di ulteriori misure volte a garantire il benessere degli anziani nel nostro Paese.