Pellicano la ingoia intera, la scena coglie alla sprovvista i bagnanti | VIDEO

Il video che vi stiamo per mostrare vi lascerà a bocca aperta. Su una spiaggia, un pellicano la ingoia intera. Cosa? Scopriamolo insieme. La scena sconvolge i bagnanti.

Scopriamo nel dettaglio cosa è successo su questa spiaggia. Vi anticipiamo solo che un pellicano, lasciando tutti senza parole, dopo aver puntato la sua preda, la ingoia intera. I cellulari dei bagnanti hanno ripreso l’incredibile scena.

Bagnanti sconvolti: cosa è successo in spiaggia

Cose strane possono accadere ovunque ma talune sono così impreviste e inaspettate da lasciare senza parole. La storia che vi raccontiamo oggi ha come protagonista un pellicano che semina terrore su una spiaggia. Dopo aver puntato la sua preda, l’uccello si fionda velocemente su di lei e la ingoia intera.

La scena, ripresa dai cellulari di alcuni turisti e bagnanti è davvero incredibile. Tutti sono rimasti sconvolti per l’accaduto. Di solito siamo abituati a leggere storie di squali che sbucano dai mari o che si avvicinano alla riva seminando il panico tra i vacanzieri.

Ma non sempre si tratta di racconti così ordinari e che ormai non suscitano più tanto scalpore. Ci siamo abituati ormai alla presenza di squali e balene, anche nel Mediterraneo, che sono abitanti ora fissi dei nostri mari.

Talvolta accadono però episodi curiosi e straordinari per l’eccezionalità. Avete mai visto un combattimento tra un gabbiano e una donnola? È successo in Ontario e anche qui c’è una video-testimonianza incredibile.

Torniamo però adesso all’immagine che abbiamo pubblicato poco più sopra. Avete capito cosa ha combinato questo pellicano? Un filmato mostra tutta la scena.

Pellicano la ingoia intera: ecco di cosa si tratta

Un pellicano ha spaventato alcuni bagnanti che si stavano beatamente rilassando in spiaggia e in mare. Cosa ha combinato? Ecco il video che mostra la scena:

Avete capito che cosa ha fatto questo uccello? I più attenti si saranno accorti che il pellicano ha ingoiato qualcosa. Ma cosa? Ve lo diciamo noi: si tratta di una ciabatta! Proprio così, dopo averla avvistata in lontananza, l’uccello si è fiondata su di essa, ingerendola in un solo boccone.

Non si tratta purtroppo di qualcosa di positivo, almeno per il povero animale. Essendo la ciabatta un oggetto chiaramente non destinato ad essere ingerito, potrebbe provocare il decesso dell’animale. Non sappiamo cosa sia accaduto al pellicano dopo questo “furto” in spiaggia.

Come si può vedere dal filmato, alcuni bagnanti hanno cercato di aiutarlo, consapevoli dei rischi per la sua salute ma non è stato possibile fare nulla. Il pellicano si è allontanato da solo, in mare, facendo perdere le tracce di sé.

Fortunatamente non ha attaccato persone, bambini soprattutto, che erano presenti sulla spiaggia e in acqua. Ma cosa sappiamo di questo curioso animale? Innanzitutto vi diciamo che il pellicano è un uccello che vive tranquillamente in acqua. Appartiene alla famiglia delle Pelecanidae e, grazie ad alcuni ritrovamenti fossili, si è scoperto che è presente sul nostro pianeta da almeno 20 milioni di anni.

Sono uccelli molto grandi e dal becco enorme, capace a inghiottire di tutto, non solo ciabatte ma anche animali di taglia medio-piccola. Sapete che un pellicano può arrivare a pesare fino a 15 chili? La loro corporatura robusta può spaventare se li si incontra da vicino.

Precisazione doverosa: sono uccelli cacciatori, carnivori. Prediligono prede acquatiche ma non disdegnano anche alcune specie di terra. Vi tranquillizziamo subito. Sebbene siano carnivori, non attaccano l’uomo né sono interessati alla nostra specie.

