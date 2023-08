Carta “Dedicata a te”, a settembre partono le nuove assegnazioni

Dopo la prima tornata dei beneficiari della Carta acquisti “Dedicata a te” sono in arrivo nuove assegnazioni a partire dal mese di settembre.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie finali dei soggetti beneficiari a luglio, restano disponibili e da assegnare altre 5.500 carte PostePay ricaricate con un importo pari a 382,50 euro. La card rappresenta un valido aiuto economico a sostegno di determinate famiglie italiane che sono disagiate dal punto di vista economico e non riescono a fare fronte ai rincari causati dalla fiammata inflazionistica. Ad essere interessati dalla seconda tornata delle assegnazioni della carta “Dedicata a te” sono quasi 640 enti comunali. Ecco cosa c’è da sapere.

In arrivo la seconda tornata di assegnazioni della Carta “Dedicata a te”

Sono in arrivo nuove assegnazioni della Carta “Dedicata a te”: tutte le utili informazioni e dettagli sono contenute nella Circolare pubblicata dall’Inps in data 24 agosto. Gli enti comunali possono assegnare le card rimanenti sulla base delle graduatorie dei soggetti beneficiari: è quanto stato concordato tra l’Anci, il Ministero dell’Agricoltura e l’Inps. La redistribuzione della carta acquisti interesserà quasi 640 Comuni e sarà riaperta l’app dedicata al precaricamento dei soggetti beneficiari. Gli enti locali interessati potranno confermare la lista dei nuovi potenziali beneficiari ed assegnare le card residue rispettando l’ordine della lista.

Nel caso in cui manchino i requisiti necessari, sarà possibile scartare i codici fiscali a cui la card non deve essere assegnata e riassegnarla ad altri beneficiari. La scadenza per procedere al consolidamento dell’elenco dei beneficiari è quella dell’ultimo giorno del mese di agosto. In assenza della convalida da parte dell’ente locale, l’Inps procederà ad effettuare l’assestamento automatico nel corso della giornata. Una volta spirato il termine, le graduatorie saranno consolidate ed i Comuni non potranno più intervenire. Le nuove liste dei beneficiari saranno disponibili entro il sette di settembre 2023. Gli enti locali comunicheranno la lista ai nuovi soggetti beneficiari per procedere al ritiro della card agli uffici postali. Il numero dei Comuni interessati sarà limitato e l’Anci provvederà ad inoltrare la comunicazione della riapertura dell’assegnazione delle card.

Carta “Dedicata a te”: quali sono i requisiti necessari?

Le famiglie beneficiarie della Carta “Dedicata a te” devono essere in possesso di determinati requisiti. La card spetta a tutti i nuclei familiari disagiati dal punto di vista economico, che potranno spendere i 382,50 euro per acquistare i beni alimentari di prima necessità.

La Card “Dedicata a te” è una carta elettronica che può utilizzata dal soggetto beneficiario per procedere al pagamento di beni e servizi di prima necessità. La carta non spetta a tutti coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e altre misure di inclusione sociale. Questa misura economica spetta a tutti i nuclei familiari residenti sul territorio nazionale che hanno un Isee di importo inferiore ai 7.640 euro.

Cosa acquistare?

La ricarica di 382,50 euro può essere utilizzata per acquistare i beni di prima necessità, tra cui carne, pesce fresco, ortaggi, frutta, olio evo, latte e derivati, uova, miele, pasta e altri cereali, zucchero, cacao, aceto di vino e omogeneizzati per i bambini.