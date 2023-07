Fotografa la moglie, pochi istanti dopo gli salta all’occhio quel dettaglio inaspettato

By

Ecco cosa scopre questo uomo dopo che fotografa la moglie in spiaggia: quel dettaglio inaspettato salta subito all’occhio

Angela Bradbil era in spiaggia con il marito Jeff, quando accade qualcosa di inaspettato. È una fotografia scattata in spiaggia che rivela l’inquietante dettaglio. Ecco cosa ha scoperto la coppia.

La storia di Angela e Jeff Bradbil

Sono sposati da appena un anno, Angela e Jeff Bradbil che stanno vivendo uno dei periodi più belli e felici della loro vita matrimoniale: tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta.

Conosciutisi da giovani, la coppia convola a nozze dopo soli 7 mesi di fidanzamento, sicuri dell’amore che l’uno prova da sempre per l’altra. Per motivi lavorativi, Angela e Jeff si trasferiscono a Miami subito dopo le nozze ed è proprio nella loro nuova e splendida casa che la donna scopre di aspettare un bambino.

Miami è tra le città più grandi e popolose del continente americano. C’è il sole tutto l’anno qui e anche d’inverno è possibile godere di un clima temperato e piacevole mentre si passeggia lungo l’Oceano.

D’estate poi, con temperature che superano i 45 gradi è impossibile non desiderare di tuffarsi nelle fresche acque dell’oceano. Proprio in una rovente mattina di luglio, Angela e Jeff decidono di raggiungere una spiaggia poco lontana dalla loro abitazione per trascorrere una giornata di relax lontano dal caos cittadino.

Ed è sulla spiaggia che succede qualcosa di inaspettato. Dopo aver scattato una foto a sua moglie, Jeff, riguardando lo scatto, si accorge di un inquietante dettaglio.

Fotografa la moglie e nota un dettaglio inaspettato

Jeff e Angela Bradbil sono in spiaggia per godersi qualche ora di relax prima di ritornare a casa. A seguito di una nuotata rigenerante, la coppia inizia a scattare alcune foto da conservare in un album destinato al piccolo che tra qualche mese verrà al mondo.

Dopo alcune foto di coppia, Jeff decide di scattare una foto solo alla moglie che, seduta sulla sabbia con il suo costume blu e il pancione tenerissimo, è ai suoi occhi la donna più bella del mondo.

Nel tardo pomeriggio, marito e moglie decidono di tornare a casa. Durante la cena, Jeff guarda le foto scattate in spiaggia e d’improvviso scorge in uno degli scatti, un dettaglio inquietante: proprio poco lontano dalla mano della moglie, c’è uno scorpione!

Nascosto perfettamente sotto la sabbia, è quasi impossibile da vedere a occhio nudo. Jeff ha dovuto infatti guardare con attenzione la foto prima di capire di cosa si trattasse. Perché si è spaventato dopo aver scoperto la presenza dello scorpione?

Sebbene questi animali non siano pericolosi se non disturbati, il loro morso può causare una severa reazione allergica, gonfiore della zona punta e altri sintomi come vomito, nausea e problemi respiratori, nelle ipotesi più gravi e rare.

Per fortuna lo scorpione non ha punto Angela che ha rischiato però di compromettere la gravidanza. La donna sta bene ma sicuramente non dimenticherà facilmente quel pomeriggio trascorso in spiaggia.