Gabbiano lo divora in acqua, i passanti riprendono la scena: cosa succede | VIDEO

Questo filmato vi lascerà senza parole. Un gabbiano lo divora in acqua e alcuni passanti riprendono tutta la scena. Ecco che cosa è successo e dove.

La natura è sempre capace di sorprenderci e questo video lo dimostra. Ecco che cosa ha fatto un gabbiano in acqua. La scena ripresa da alcuni passanti ha davvero dell’incredibile.

Spettacoli della natura: questo video lascia senza parole

La natura è davvero incredibile, capace di sorprenderci ogni giorno e il filmato che tra poco vi mostreremo è la testimonianza di quanto stiamo dichiarando. Nulla succede per caso, mai. La natura ha pensato a tutto ma soprattutto alla sopravvivenza e alla protezione dei suoi abitanti più vecchi, gli animali.

Nel video che ha fatto parlare tutto il mondo, c’è un gabbiano che divora un altro animale in acqua. Tuttavia, qualcosa di assurdo succede e noi siamo qui per mostrarvelo .

Alcuni passanti, che si ritrovano nelle prossimità di un lago in cui si verifica questa scena, riprendono tutto e pubblicano il filmato che è diventato poi virale. Curiosi di scoprire che cosa è successo?

Gabbiano lo divora in acqua: passanti riprendono l’incredibile scena

Alcuni passanti hanno ripreso una scena davvero incredibile e pubblicato un filmato che è diventato poi virale su YouTube. Ciò che tra poco vedrete è accaduto nello Stoney Lake in Ontario.

Come specificato nella didascalia del video da chi questo filmato lo ha reso pubblico, un ragazzo e alcuni suoi amici si trovavano in questa località per pescare ed ecco che succede qualcosa di incredibile.

Un gabbiano divora in acqua un altro animale: stiamo parlando della donnola. In realtà, come si può vedere dal filmato, è proprio la donnola ad attaccare il gabbiano e non viceversa, che cerca in tutti i modi di difendersi.

Inizia una vera e propria lotta, una guerra in acqua tra i due animali. Il gabbiano riesce a difendersi benissimo, nonostante l’acqua non sia il suo habitat naturale. La donnola invece, che non è solo brava ad arrampicarsi ma che è anche una abile nuotatrice, sebbene sia più piccola del gabbiano, fa di tutto per metterlo in difficoltà.

Con molta probabilità, è stata proprio la donnola ad avvistare in lontananza il gabbiano, forse già sulla terraferma e a sferrare il suo attacco nei confronti di questo uccello iniziando a morderlo.

La donnola è per natura predatrice di uccelli, topi e talpe ma mai nessuno ha ripreso questo animale attaccare un gabbiano che è decisamente più grande di lei, sebbene faccia parte della lista dei volatili di cui le donne si nutrono.

Chi ha vinto questa guerra in acqua è difficile da dire. Nella parte finale del filmato, si nota, con un po’ di attenzione, che il gabbiano becca probabilmente gli occhi della donnola che si allontana dall’uccello.

Poi, ciascuno dei due prende strade diverse e si dirigono in direzioni opposte. Questo filmato è davvero incredibile e mostra lo spettacolo che la natura è in grado di offrirci se solo ci soffermiamo a studiarla e a scrutarla con attenzione.