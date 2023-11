Pedrengo, mamma 27enne arrestata per doppio infanticidio: “Ha soffocato i suoi bambini di pochi mesi”

La donna – una 27enne di origini indiane ma da sempre residente a Pedrengo (nel Bresciano) – è accusata di aver ucciso i suoi due figli: una bambina di 4 mesi nel 2021 e un bambino di 2 mesi nel 2022.

L’indagata li avrebbe soffocati perché non sopportava di sentirli piangere.

Arrestata una giovane mamma a Pedrengo

Una tragedia che si ripete, con le stesse drammatiche modalità, a un anno di distanza. Quello che sembrava però un drammatico destino, pare essere invece dovuto al comportamento di una giovane madre, su cui pende un’accusa difficile persino da raccontare. I sospetti sono nati quando i carabinieri di Bergamo hanno appreso della morte del piccolo Mattia, un bambino di 4 mesi, deceduto il 25 ottobre del 2022. «Morte da asfissia meccanica acuta da compressione del torace» è l’esito dell’esame autoptico. A quel punto è chiaro che il neonato non sia deceduto per la Sids, la morte improvvisa del lattante, ma per un’azione volontaria. I sospetti ricadono sulla madre, una ragazza di 27 anni di origini indiane, ma da sempre residente a Pedrengo.

Questa mattina i militari hanno bussato alla porta della donna, per notificarle un atto di custodia cautelare in carcere con la duplice accusa di infanticidio. Secondo gli inquirenti, infatti, la 27enne avrebbe ucciso non solo il piccolo Mattia, ma anche la prima figlia Alice, morta ad appena quattro mesi il 15 novembre del 2021 e il cui decesso era stato ricondotto a un rigurgito alimentare.

La giovane madre avrebbe ucciso i due bambini – a distanza di un anno – perché non sopportava più il loro pianto. In entrambi i casi era stata lei stessa ad allertare i sanitari del 118, ma i medici non avevano potuto fare nulla se non constatare la morte dei due fratellini.

“Si ritiene che l’indagata abbia agito nella piena capacità di intendere e di volere, apparendo lucida, ben orientata, con grande capacità di linguaggio, razionalizzazione e freddezza, caratteristiche palesate, tra l’altro, nell’organizzazione della propria difesa, dopo aver scoperto di essere sospettata dei due infanticidi” si legge nella nota dei carabinieri, che questa mattina hanno arrestato la 27enne.