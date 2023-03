Parte il nuovo bonus famiglia 500 euro, scade il 31 marzo: come fare richiesta

Nuovo bonus famiglia da 500 euro in scadenza a fine marzo 2023: solo loro possono fare richiesta in questo modo.

Il Governo pensa anche alle famiglie, soprattutto se sono in difficoltà e necessitano di un aiuto concreto. Ci sono situazioni difficili da portare avanti, per questo motivo è importante capire come richiedere questi incentivi e soprattutto quali siano i requisiti da soddisfare. In particolare, in bonus famiglia da 500 euro è indicato ad una categoria in particolare e con requisiti specifici. Facciamo chiarezza?

Bonus famiglia 500 euro: come funziona

Con la Legge di Bilancio 2021 articolo 1 e comma 365, il Governo ha confermato – anche per il 2023 – il bonus per le famiglie con importo non superiore ai 500 euro netti. Questo aiuto è indirizzato a coloro che sono dei genitori monoreddito o disoccupati con l’aggravante di un figli/figli colpiti da una disabilità che supera il 60%. La copertura totale riguarda il triennio 2021-2023 pari a 5 milioni di euro.

Il Decreto del Ministro del Lavoro rimanda ad un comma successivo n°366, con l’individuazione di tutti i destinatari con la presentazione delle domande e l’erogazione dell’aiuto per le varie famiglie.

In Gazzetta ufficiale si possono trovare i punti che riguardano questo incentivo, con i soggetti che possono beneficiarne sino all’ammontare del contributo al mese e le modalità di pagamento. Non mancano le definizioni in caso di sospensione dello strumento o della sua decadenza.

A chi spetta e caratteristiche

Questo è uno strumento dedicato ad una determinata categoria, per questo motivo nel momento in cui si fa la presentazione della domanda i requisiti devono essere i seguenti:

Residenza in Italia;

ISEE che non supera i 3mila euro

Avere uno stato di disoccupazione o essere monoreddito;

All’interno del nucleo familiare ci dovrà essere un figlio con disabilità superiore al 60%.

Il comma 2 mette l’accento su come deve essere composta la famiglia oltre a dare notizia di quelli che sono gli incentivi rilasciati. Ovvero 300 euro al mese se in famiglia ci sono due figli e 500 euro se i figli sono da tre in poi.

Il bonus viene erogato dall’INPS direttamente alla persona interessata, mese per mese, con la modalità di pagamento che si andrà a concordare in fase di domanda.

La domanda stessa dovrà essere presentata anno dopo anno all’INPS, direttamente in via telematica, con circolare apposita seguendo le indicazioni che si trovano sul sito web ufficiale o indicate da un esperto allo sportello.

Ovviamente, le domande dovranno essere aggiornate con tutti i documenti e le dichiarazioni di responsabilità dei genitori. Se questi non rispettano i requisiti richiesti, non verranno erogati i soldi. Avranno priorità i figli con un grado di disabilità maggiore e grave.

Tutti coloro che potranno ricevere il bonus famiglia, come dichiarato dall’INPS, riceveranno la quota richiesta mese dopo mese. L’Ente potrà inoltre inviare un messaggio ai genitori per poter erogare anche le mensilità arretrate dal 2021 sino ad oggi. La scadenza per presentare domanda è il 31 marzo 2023.