La lettera di Mattarella al Papa per i 10 anni del suo pontificato

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha inviato una lettera di auguri a Papa Francesco in occasione del suo decimo anniversario di pontificato. Un messaggio profondo e sincero, esprimendo a Sua Santità molti anni di fecondo magistero, indicando la strada per un orizzonte di pace.

Il presidente della Repubblica ha voluto mettere nero su bianco un messaggio di stima nei confronti di Bergoglio, in occasione del suo decimo anniversario di pontificato.

La lettera di Sergio Mattarella

Una sincera lettera di auguri, un messaggio indirizzato a Papa Francesco scritto da Sergio Mattarella in occasione dei suoi 10 anni di pontificato. In questa occasione, il presidente della Repubblica ha voluto esprimere profonda gratitudine a Sua Santità per questo decennio trascorso.

Il pontefice è stato un punto di riferimento per i governi che si sono susseguiti, per le organizzazioni internazionali e per le tantissime persone religiose e non.

“La Comunità Internazionale guarda con vivo interesse al Suo operato e alle Sue parole, che tracciano la strada maestra per assicurare all’umanità un orizzonte di pace e di autentico sviluppo”.

Queste le parole del Capo dello Stato indirizzate a Papa Bergoglio, insediatosi in Vaticano nel marzo del 2013, il primo pontefice sud americano della storia.

Il messaggio di auguri per Papa Francesco

Una lunga lettera indirizzata al Pontefice, firmata dal Capo dello Stato. Una serie di riflessioni, un excursus dei primi 10 anni di Papa Francesco e ringraziandolo per il suo operato al servizio della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo.

Mattarella, ha sottolineato come Bergoglio abbia sempre messo in primo piano l’importanza della persona lungo la sua azione pastorale, con i suoi diritti e i suoi doveri per la salvaguardia del pianeta.

Nella lettera, il presidente della Repubblica, ha voluto ringraziare il Papa, esprimendo profonda gratitudine per i viaggi che ha compiuto durante il suo mandato, portando nel mondo la sua costante sollecitudine.

Parole piene di sentimento, di affetto e di stima in un giorno molto importante per il Pontefice:

“Le encicliche ‘Laudato sì’ e ‘Fratelli tutti’ rappresentano pietre miliari di un cammino che nel ‘Documento sulla fratellanza umana’ trova nuove, concrete e promettenti prospettive di comprensione reciproca e feconda collaborazione”.

In occasione del decimo anniversario di pontificato per Papa Francesco, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella a nome suo e delle Repubblica italiana auspica a Bergoglio molti anni di fecondo magistero, in buona salute e pieni di amore, tali da indicare la strada per un orizzonte di pace.