Parte il nuovo assegno da 500 euro, chi potrebbe richiederlo: i requisiti da avere

Ecco chi può richiedere il nuovo assegno da 500 euro. Bisogna essere in possesso di questi precisi requisiti.

Vi sveliamo quali sono i cittadini italiani che possono richiedere un assegno da 500 euro. Soltanto in pochi ne erano a conoscenza.

Nuovi aiuti per i cittadini

Da quando è scoppiata la pandemia, molti tra i cittadini italiani sono finiti in una crisi finanziaria davvero profonda, che ha portato a tutti a cercare delle alternative economiche.

In tanti hanno chiesto aiuti finanziari al Governo, che in molti casi sono intervenuti con l’erogazione di bonus, agevolazioni, fondi e molto altro.

Oltre alla pandemia, che ha portato al blocco quasi totale delle attività economiche del nostro Paese, anche l’inflazione ha causato enormi danni alle tasche dei cittadini italiani.

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, infatti, ha provocato un aumento dei prezzi esponenziale, che si è ripercosso sui costi dei beni di prima necessità.

Sono aumentati i prezzi praticamente di tutto e in particolare del cibo, delle bollette e del carburante per le auto. Sempre più italiani non riescono ormai ad arrivare alla fine del mese.

Proprio per questo si stanno rivelando indispensabili i nuovi aiuti erogati dallo Stato, direttamente dal Governo o da enti come quello di previdenza sociale, l’INPS.

Ecco che di seguito vi parliamo, ad esempio, di un nuovo aiuto previsto dallo Stato, che in tanti tra gli italiani non vedono l’ora di richiedere. Si tratta di un beneficio previsto, in particolar modo, per tutti coloro che sono in possesso di alcuni requisiti, ma sprovvisti di altri.

Ecco come richiedere l’assegno da 500 euro

Sempre più italiani hanno bisogno di sostegni concreti. Proprio per questo, il nostro Paese ha pensato a un aiuto che arriverà presto nelle tasche degli italiani e che li farà gioire.

Stiamo parlando di un assegno da 500 euro. Affinché questo importo venga erogato e accreditato sul conto, però, c’è bisogno che il cittadino sia in possesso di determinati requisiti.

Il primo è quello di essere cittadino italiano oppure straniero, con l’obbligo di residenza sul territorio del nostro Paese almeno da 10 anni.

L’aiuto verrà rilasciato da INPS e sarà destinato a tutti coloro che vorrebbero entrare in pensione, ma ancora non hanno accumulato il versamento minimo dei contributi obbligatori.

La cifra netta percepibile è di 460 euro. Stiamo parlando di quasi 500 euro che siamo sicuri che faranno comodo a moltissimi italiani.

Un altro requisito di cui i richiedenti devono essere in possesso è quello di un reddito annuo inferiore a 6 mila euro. Nel caso in cui i richiedenti fossero una coppia, si accetterebbe un reddito massimo di 12 mila euro.

Il reddito necessario, come potete vedere, è davvero molto basso: proprio per questo sembra che l’aiuto sia destinato a coloro i quali praticano un’attività saltuaria e occasionale.

E non è tutto, perché è indispensabile anche essere in possesso di un requisito d’età: si tratta di 67 anni, nel caso in cui si abbia versato contributi per 20 anni, e di 71, se si possiedono 5 anni di contributi.

Per richiedere l’agevolazione, bisogna collegarsi sul sito dell’INPS e inserire le proprie credenziali d’accesso, ad esempio SPID. Sarà nella sezione degli aiuti che troverete la parte riguardante l’assegno in questione.