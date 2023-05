Pubblicata la classifica della fiducia nei ministri del Governo Meloni secondo il sondaggio di Noto Sondaggi per Repubblica.

I dati raccolti registrano la crescita di tre titolari di dicasteri, ma anche la perdita di punti di alcuni ministri tra cui il cognato di Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida. Guidano il podio Urso, Sangiuliano e Piantedosi, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.

La classifica della fiducia nei ministri: in testa Urso, seguono Sangiuliano e Piantedosi

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy dal 22 ottobre 2022 nell’era dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, gode della maggiore fiducia degli italiani tra i responsabili dei vari dicasteri di questo governo.

Lo rivela il sondaggio firmato dall’Istituto Noto Sondaggi per Repubblica, secondo cui gli altri due ministri sul podio sono Gennaro Sangiuliano, titolare del Ministero della Cultura, e Matteo Piantedosi, ministro degli Interni.

Urso, stando alla rilevazione condotta per il quotidiano, avrebbe il dato più alto in termini di fiducia e il consenso per lui sarebbe in crescita rispetto al mese scorso.

Un aumento che non sarebbe soltanto per Urso, il primo classificato: anche i ministri Andrea Abodi e Antonio Tajani, rispettivamente titolare del dicastero per lo Sport e di quello degli Esteri, avrebbero una maggiore fiducia da parte dei cittadini.

Le percentuali del consenso

La media della fiducia per i ministri di questo governo sarebbe del 31,1%, con un 40% per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un consenso in crescita per il ministro Urso (43%).

Subito dopo, secondo il sondaggio, il ministro Sangiuliano con il 41% e Piantedosi con il 39% della fiducia.

Stabile al 36% Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepremier. Stessa percentuale di fiducia per i ministri Francesco Lollobrigida, titolare del dicastero dell’Agricoltura, e Giancarlo Giorgetti, all’Economia.

Secondo il sondaggio, Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni, avrebbe perso 9 punti percentuali rispetto al mese precedente e sarebbero altri cinque i ministri che, come lui, avrebbero registrato una flessione in termini di fiducia da parte degli italiani.

Scende il consenso anche per Bernini (Università), Casellati (Riforme), e Pichetto Fratin (Transizione Ecologica), flessione anche per Valditara (Istruzione), e Calderoli (Autonomie).