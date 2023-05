Si indaga sulle cause della tragedia, al momento nessuna ipotesi è esclusa, neppure quella di un gesto volontario da parte delle due ragazzine, che potrebbero essere state vittime di bullismo.

A trovare i corpi delle vittime sarebbe stato il padre, poi ricoverato sotto choc. I soccorritori allertati dai vicini di casa non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto gli agenti di Polizia Giudiziaria e Polizia Scientifica, oltre a due unità di terapia intensiva e un’unità di Basic Life Support.

Due sorelle di 12 anni morte a Oviedo

Una tragedia dai contorni ancora sbiaditi quella che si è registrata nelle scorse ore a Oviedo, nelle Asturie. Due gemelline di 12 anni sono morte dopo essere precipitate dal quarto piano della loro abitazione. A scoprire i corpi delle due ragazzine – stando a quanto riferiscono le testate locali – sarebbe stato il padre, ricoverato poi in stato di choc. Le urla disperate dell’uomo hanno attirato i vicini di casa, accorsi sul luogo della tragedia. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che sono giunti sul posto in pochi minuti, ma, nonostante la celerità, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due sorelle. Al momento della tragedia il fratello più piccolo delle due vittime, un bambino di 10 anni, era a scuola.

Le due sorelle sarebbero uscite di casa per andare a scuola, hanno lasciato gli zaini sul pianerottolo e si sono buttate giù dal quarto piano del patio interno dell’abitazione, secondo fonti dell’inchiesta.

Aperta un’indagine

Sulla tragedia è stata quindi aperta un’indagine, per chiarire i motivi che si celano dietro la morte delle due sorelle.

“La morte di due ragazzine di 12 anni è terribile. Per loro, per i loro genitori e per il loro fratello. Ti distrugge la vita”, confessa il dottore in Psicologia e Scienze della Salute e primo Difensore in una conversazione con Javier Urra.

Per ora le autorità hanno escluso solo la partecipazione di terzi. “È un evento tragico in cui sembra che non ci sia stato alcun intervento da parte di terzi”, ha riferito l’ispettore di polizia Pedro Aguado. Una delle ipotesi oggetto di indagine è che possa essersi trattato di un suicidio causato da un presunto atto di bullismo di cui erano vittime le due sorelle. Una ricostruzione che. almeno per il momento, non ha ancora trovato conferme.

Intanto, nella cittadina spagnola colpita dal grave evento, è stato dichiarato il lutto cittadino.

Questa tragedia avviene tre mesi dopo un evento simile avvenuto a Sallent (Barcellona), dove il 21 febbraio due gemelle si sono gettate nel vuoto dal balcone della loro abitazione al terzo piano. Una delle ragazze è morta e l’altra è rimasta gravemente ferita.