Codacons, prezzi in aumento: sarà un’estate davvero rovente

Secondo quanto elaborato dal Codacons si preannuncia una stagione estiva rovente sul fronte dei prezzi che aumenteranno. Ecco cosa ci attende.

Oltre all’incremento delle temperature, il Codacons ha elaborato uno studio che mette in evidenza come la stagione estiva 2023 sarà caratterizzata dai continui rincari dei prezzi. La fotografia scattata stima che il prezzo di un pacchetto vacanza aumenterà fino al 27%, per una birra si dovrà esborsare un aumento di oltre 15 punti percentuali e per i servizi in spiaggia gli aumenti saranno pari a circa 10 punti percentuali. I forti rincari dei prezzi riguardano i beni alimentari. Ecco di quali si tratta.

Rincari prezzi beni alimentari: lo scenario Codacons

A fotografare lo scenario della stagione estiva 2023 è il Codacons, che ha elaborato uno studio che mette in evidenza i rincari in diversi ambiti, sia per chi deciderà di restare a casa sia per chi andrà in vacanza, a causa del tasso inflattivo. I forti rincari riguarderanno i beni alimentari, in particolare quelli che saranno più consumati durante la stagione estiva.

I rincari, secondo Codacons, saranno a due cifre. I gelati, rispetto all’estate 2022, costeranno oltre 20 punti percentuali in più. Frutta e ortaggi freschi aumenteranno di oltre 7 punti percentuali, il pesce fresco e tutti i prodotti ittici aumenteranno di quasi 6 punti percentuali e di oltre 16 punti percentuali. Le patatine fritte aumenteranno di oltre 16 punti percentuali su base annua.

Anche le bevande alcoliche subiranno continui incrementi: Codacons ha sottolineato che gli aperitivi alcolici subiranno un incremento di oltre 11 punti percentuali, le bevande alcoliche aumenteranno di oltre 8 punti percentuali e la birra aumenterà del 15,5%. Per quanto concerne le bevande analcoliche saranno previsti aumenti nei prezzi: i succhi di frutta aumenteranno di oltre 18 punti percentuali.

Lo scenario “dipinto” dal Codacons non è di certo positivo dal momento che il trend rialzista riguarderà tutti i beni che si consumeranno di più durante la stagione estiva. L’aumento del prezzo è trainato dai fattori stagionali e dalla maggiore domanda.

Previsti rincari nei servizi spiaggia

I rincari non risparmieranno neppure i servizi spiaggia: il Codacons annuncia che per l’affitto di ombrelloni, lettini e sdraio, l’aumento dei prezzi sarà di oltre dieci punti percentuali. Anche le consumazioni al bar subiranno rincari consistenti di oltre 15 punti percentuali rispetto all’anno 2022.

Sono previsti ulteriori incrementi per i periodici e per i settimanali di oltre 9 punti percentuali. Anche i prodotti solari e di bellezza per il corpo subiranno un incremento di oltre 8 punti percentuali.

Rincari prezzi servizi di trasporto e vacanze

Chi vuole partire in aereo ed organizzare una vacanza all’estero dovrà fare i conti con un incremento di oltre 46 punti percentuali delle tariffe aeree. Anche chi viaggerà in treno subirà aumenti del 6% in più rispetto alla scorsa estate.

Anche il prezzo delle biciclette subirà un incremento di quasi 5 punti percentuali. Per i caravan e gli autocaravan i prezzi aumenteranno di oltre 15 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno. Sono previsti ulteriori rincari anche nel settore delle imbarcazioni nautiche e dei motori fuoribordo: l’aumento sarà di oltre 12 punti percentuali.