Pamela Barretta, che fine ha fatto la dama del trono over di UeD? Ha cambiato vita

Vi ricordate Pamela Barretta ex dama di Uomini e Donne? Ecco cosa farebbe oggi la donna tanto discussa.

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Canale 5 e in ogni stagione ci sono dei personaggi che fanno molto discutere per via dei loro comportamenti all’interno della trasmissione.

Sebbene l’obiettivo del programma è quello di far conoscere a chiunque voglia il prossimo amore della propria vita, tramite una formula televisiva che strizza l’occhio a quella dei dating, a volte le cose sembrano andare diversamente.

Pamela Barretta: ecco cosa fa la donna dopo il programma

Infatti, all’interno della trasmissione, ci sono alcune presenze fisse che non riescono a trovare l’uomo o la donna della loro vita e spesso vengono criticati per via del loro carattere.

Secondo alcuni telespettatori, questi personaggi, si cullerebbero del fatto che grazie a Uomini e Donne hanno trovato al notorietà e che tutto quello che fanno all’interno del programma sia già premeditato.

Dello stesso avviso è Tina Cipollari, una delle opinioniste dello show assieme al ballerino Gianni Sperti e alla showgirl Tinì Cansino. Secondo la donna alcuni di questi protagonisti del programma sono lì solo per farsi notare.

In particolar modo, la donna si è scagliata su questo argomento con Gemma Galgani anche se a partire dalla scorsa edizione sembra che l’astio nei suoi confronti si sia affievolito mentre è cresciuto quello nei confronti di Ida Platano e di Pinuccia.

Però, nel corso di questi anni, nella trasmissione ha fatto capolino anche una donna pugliese il cui nome corrisponde a quello di Pamela Barretta che ha sempre avuto pareri contrastanti da parte del pubblico.

Per via della sua personalità forte, si è mostrata come una donna che non si fa mettere i piedi in testa e come accade spesso per i personaggi in vista è stata attaccata da degli haters sui social.

Per questo motivo, la donna ha deciso di pubblicare sui suoi profili alcuni di questi commenti e molti l’accusavano di avere un tenore di vita molto alto sfoggiando lo sperpero di denaro e altri invece l’offendevano per via del suo aspetto.

Il motivo per il quale Pamela ha voluto condividere con i suoi followers questi commenti sta nel fatto che voleva dimostrare come nella società odierna, la gente si permette di offendere gli altri nascondendosi dietro uno schermo.

L’indiscrezione sul flirt

Dopo un periodo in cui non si è sentito più parlare di lei, il nome della Barretta è tornato in auge per via di una notizia che è trapelata da parte di Amedeo Venza, che riguarda un suo flirt.

Sembrerebbe, infatti, che la dama di Uomini e Donne stia frequentando Tomaso Trussardi anche se i due non hanno mai confermato la notizia che secondo l’esperto di gossip è vera al 100%.

Recentemente, Tomaso Trussardi è stato visto in compagnia della sua ex moglie Michelle Hunziker e nel corso di questi giorni ci sono stati tanti indizi che hanno fatto presagire un ritorno di fiamma tra i due.

Anche Alfonso Signorini, sul suo settimanale Chi, ha pubblicato delle foto di Tomaso e Michelle scrivendo che i due sono nuovamente una coppia e lo stesso Tomaso ha difeso la sua famiglia in un commento sotto un post della Hunziker, facendo intuire che sia tornato il sereno tra loro.

Intanto, sul web in molti hanno perso per vera la notizia del flirt di Trussardi con l’ex dama e si sono espressi dicendo che la donna non ha mai lavorato e che tende a farsi mantenere da uomini ricchi e di potere.

Al momento non c’è nessuna conferma riguardo un loro rapporto sentimentale e non ci resta che attendere per capire se Trussardi è nuovamente impegnato con la Hunziker o se si sia fatto conquistare dall’ex protagonista di Uomini e Donne.

Cosa fa oggi Pamela Barretta?

Sono tantissimi i follower e fan di Uomini e Donne che la invitano a tornare nel programma. Per adesso, la donna nata il 18 maggio 1984 continua ha percorrere la sua vita insieme al suo unico amore ovvero il figlio avuto quando era molto giovane (oggi il ragazzo ha 19 anni).

Grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Pamela è una influencer affermata e molto seguita. Nella sua vita ha svolto svariate professioni come quella di guardia giurata e farmacista mentre oggi si dedica completamente al mondo dell’estetica. La Barretta è infatti la Direttrice di una accademia per la formazione professionale per parrucchieri ed estetisti, con sede nella sua Brindisi. Come si vede dalla sua pagina Instagram, l’ex dama di Uomini e Donne ha anche aperto un e-commerce di scarpe chiamato “Pamy’s Shoes”.