Luca Giurato, come mai è scomparso dalla TV? Dopo anni salta fuori il motivo

Dopo tanti anni è spuntato fuori il vero motivo per cui Luca Giurato è scomparso dalla televisione italiana. Ecco la causa.

Luca Giurato è un conduttore televisivo che si è contraddistinto per via della sua cultura e per la sua simpatia diventando uno dei preferiti da parte del pubblico anche per via del suo modo di parlare.

L’uomo, infatti, spesso commetteva degli errori e scambiava una frase per l’altra facendo delle gaffe che ancora oggi sono virali e lo stesso ha ammesso di averci marciato su una volta venuto a conoscenza della popolarità di queste.

Luca Giurato: ecco il motivo per cui è sparito dalla tv

Tra quelle più note c’è la caduta fatta con Mara Venier quando ha cercato di prendere in braccio la nota conduttrice di Domenica In o la frase “a pra foco” detta per lanciare la pubblicità.

Nel 2016, l’uomo ha ammesso in un’intervista che sebbene molte delle gaffe erano naturali il 30% di queste erano state studiate proprio per far divertire il pubblico, confessando di averci marciato su.

E sono state proprio queste a dargli un’enorme notorietà nonostante la sua età già avanzata e la cantante Elettra Lamborghini, spesso utilizza alcune sue espressioni divertenti per interagire con i suoi fan, citandolo in alcune stories su Instagram.

Nato in un ambiente borghese nel 1939, Luca Giurato dopo essersi diplomato decide di seguire la sua passione e diventare giornalista entrando a far parte della redazione Paese Sera ottenendo il tesserino da professionista nel 1965.

Dopo qualche anno approda a La Stampa fin quando nel 1986 diventa direttore del Giornale Radio Rai per poi diventare vicedirettore del TG1 dopo qualche anno rimanendovi per gran parte degli anni ’90.

Affiancato da Mara Venier, sua grande amica con il quale tiene ancora oggi contatti, nel 1993 conduce Domenica In per poi l’anno successivo entrare a far parte dei conduttori di Unomattina.

In questo programma ci rimane per ben quattordici anni, anche se a volte ha preferito abbandonare per un breve periodo la trasmissione e lasciarla condurre ai suoi colleghi di viaggio.

Finita l’esperienza con Unomattina, diventa opinionista del reality L’isola dei famosi assieme a Mara Venier. I due si sono trovati molto affiatati anche nel commentare le vicende dei naufraghi della sesta edizione che si è conclusa con la vittoria di Vladimir Luxuria.

Da cinque anni però, Luca Giurato non appare in televisione e sono in molti coloro che sperano di vederlo nuovamente in tv dato l’affetto che hanno avuto nei suoi confronti per tutti questi anni.

La decisione del giornalista

Sebbene molti spettatori lo vorrebbero come concorrente della prossima edizione di Ballando con Le Stelle, dato che Milly Carlucci quest’anno è riuscita ad arruolare Giampiero Mughini, l’uomo non sembra esserne interessato.

Un’esperienza come ballerino l’ha già avuta nel programma di Maria De Filippi, Let’s Dance, nel 2010 ma adesso all’età di 82 anni l’uomo vuole godersi la vecchiaia assieme alla sua donna.

La decisione dell’uomo di non accettare impegni televisivi sembra essere legato al suo matrimonio con la collega Daniela Vergara sposata in seconde nozze dopo il primo con Gianna.

Infatti, Luca Giurato vuole dedicarsi maggiormente a lei e vivere come un pensionato qualsiasi decidendo di non accettare nessuna proposta, anche se in molti sperano ancora che possa tornare a regalarci dei momenti divertenti.

Sicuramente, con la sua cultura e il suo modo di fare, Luca Giurato troverebbe senza alcun problema una collocazione nel palinsesto delle reti televisive e molti programmi lo vorrebbero come ospite.

Inoltre, sui social l’uomo non ha nessun profilo e le sue ultime foto risalgono a molto tempo fa. In rete infatti si possono trovare solo delle sue fan page intitolate con il nome di alcune sue gaffe tipo buongiolloatutti o buongiollogiurato.