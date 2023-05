Palpeggia la nipote mentre dorme, arrestato nonno orco a Monza

By

Una notizia che sconvolge chiunque la ascolti, eppure è successo. Un nonno ha abusato di sua nipote mentre quest’ultima dormiva. È stato arrestato. Vediamo cosa è successo.

Su ordinanza del Gip del Tribunale di Monza, l’uomo è stato tratto in arresto. Pesanti sono le accuse rivolte a suo carico.

Monza, arrestato nonno orco

Il nonno che violenta sua nipote, minorenne, mentre lei dorme. Una storia agghiacciante, ma che è avvenuta. I Carabinieri, su ordinanza del Gip del Tribunale di Monza, hanno arrestato un uomo di 67 anni con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di sua nipote. L’ordinanza è stata emessa, anche, su richiesta del sostituto procuratore della locale Procura della Repubblica.

Le indagini sono partite dalla denuncia della mamma di un’adolescente, avvenuta lo scorso mese di marzo. La donna si era recata dalle Forze dell’ordine dopo che la figlia le aveva confidato che, quando si trovava a casa dei nonni, nel dicembre dello scorso anno, aveva ricevuto delle “particolari attenzioni” da parte del nonno.

Da qui, sono partite le indagini che hanno permesso di capire come, in realtà, tutto ciò che la ragazza aveva confidato alla mamma era vero. Infatti ciò che ne è venuto fuori è un quadro agghiacciante: l’uomo, infatti, mentre la nipote dormiva nel letto matrimoniale, più volte l’avrebbe palpeggiata e si sarebbe strusciato accanto a lei.

Tale atteggiamento avrebbe portato la ragazza ad alzarsi di scatto dal letto e chiamare prontamente la madre, raccontandole ciò che le era appena successo. Ora l’uomo, 67 anni, è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa di essere interrogato per rispondere delle accuse mosse a suo carico.

Le accuse contro di lui dopo al denuncia della mamma della nipote

Stando a quanto le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire, le violenze sarebbero avvenute proprio a casa dei nonni, mentre la nipote si trovava lì nel mese di dicembre del 2022. Il 67enne si sarebbe avvicinato a lei palpeggiandola e strusciandosi contro il suo corpo, tanto che la nipote era scappata via fuggendo da sua mamma.

Da questo racconto, la madre della minorenne, qualche settimana dopo, si è recata nella locale caserma dei Carabinieri ed ha denunciato il tutto, portando così le indagini a partire. Oggi, i Carabinieri della compagnia di Bernareggio, in provincia di Monza, hanno arrestato l’uomo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne.

È stato grazie al coraggio della ragazza di raccontare tutto a sua mamma, dopo che i fatti erano avvenuti, specificandole proprio questi particolari atteggiamenti che il nonno aveva avuto nei suoi confronti mentre era a casa sua. Da questo racconto fatto alla mamma, e dalla denuncia della donna stessa, che sono partite le indagini che hanno portato, poi, a svuotare un vaso di Pandora chiuso da troppo tempo.

Ora, come dicevamo, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa di essere interrogato.