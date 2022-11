Palomino assolto dalle accuse di doping, può tornare in campo

Arrivano ottime notizie per l’Atalanta che ritrova Jose Luis Palomino, il giocatore è assente dll’inzio della stagione per squalifica dopo che era stato trovato positivo ad un controllo antidoping nel luglio scorso.



Fin dall’inizio il giocatore argentino si è dichiarato innocente affermando di non aver mai fatto uso di sostante vietate, il tribunale sportivo ha ascoltato le prove portate dal numero 6 ed ha deciso di assolvere il calciatore che dunque potrà tornare a giocare.

Nella tesi si parla di contaminazione accidentale, Palomino è stato assolto dal giudice sportivo e tornerà a disposizione di Gasperini già da domani.

In questi mesi di inattività il classe ’90 si è comunque allenato ma sembra impossibile pensare ad un suo impiego fin da subito, il calciatore lavorerà in questi mesi di sosta per il mondiale per tornare al 100% a partire da Gennaio.

Sorride quindi Gasperini che potrà contare nuovamente su un difensore esperto ed affidabile che, negli anni, si è sempre rivelato fondamentale nella retroguardia bergamasca.

#Palomino è stato assolto dal Tribunale antidoping ⚖️

Il difensore torna a disposizione dell’#Atalanta#DAZN — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 7, 2022

Palomino assolto, l’Atalanta ritrova il suo difensore

E’ arrivata nel pomeriggio la decisione del giudice sportivo che ha assolto Palomino dalla accuse di doping, il calciatore ha fornito le prove della propria innocenza ed ora è pronto a tornare in campo.

Il classe ’90 era stato squalificato a luglio ed ha saltato i primi tre mesi della stagione, ora lavorerà in questo periodo di stop per tornare al massimo della condizione fisica a gennaio.



Il primo settembre il calciatore argentino era stato ascoltato dalla procura antidoping ed aveva portato le prove della propria innocenza, a distanza di due mesi è arrivata la decisone tanto attesa che porta il calciatore ad essere di nuovo disponibile.

In questi anni Palomino ha rappresentato uno dei punti di forza della difesa nerazzurra trovando fin da subito un grande feeling con Gasperini.

Il numero 6 ama giocare come centrale in una difesa a tre ma in carriera ha dimostrato di sapersi adattare anche come laterale di difesa o centrale in uno schieramento a quattro.

L‘argentino ritrova un’Atalanta in piena corsa per lo scudetto, la Dea infatti è tornata a grandi livelli ed è al momento al terzo posto in classifica dopo aver perso due giorni fa lo scontro diretto con il Napoli di Spalletti.

Palomino potrà essere convocato per le ultime due partite prima della sosta ma tornerà in campo, con ogni probabilità, soltanto nel 2023 rappresentando un vero e proprio nuovo acquisto per la squadra di Gasperini.