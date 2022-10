Pallone d’oro 2022, Benzema è il favorito assoluto

Questa sera scopriremo finalmente chi sarà il nuovo pallone d’oro, la premiazione si terrà alle 20:30 al Theatre du Chatelet di Parigi ed il grande favorito è Karim Benzema, reduce da una stagione mostruosa con il suo Real Madrid.



Tra i 30 finalisti non compare il nome di Lionel Messi, il sei volte vincitore di questo titolo non ha convinto nella sua prima stagione al Paris Saint-Germain e per la prima volta dopo 14 anni il suo nome non figura tra i candidati finali.

Nella lista non sono presenti calciatori italiani, tutto sembra dunque apparecchiato per il trionfo di Karim Benzema.

Il fenomenale capitano del Real Madrid è reduce da una stagione clamorosa e se è vero che quest’anno i giudici daranno molto peso alle prestazioni individuali allora sembra oggettivamente difficile trovare un’alternativa valida al campione francese.

Benzema ha chiuso da vincitore la recente edizione della Champions League con 15 gol segnati, 10 addirittura nella fase ad eliminazione diretta.

Nella clamorosa cavalcata del Real Madrid il numero 9 è stato sempre decisivo: tripletta contro PSG e Chelsea, doppietta al Manchester City, il tutto mostrando la solita personalità e leadership che lo hanno portato a disputare una carriera da protagonista.

Pallone d’oro 2022: tutto porta a Karim Benzema

Stasera alle 20:30 verrà svelato il nome del nuovo Pallone d’oro, il trofeo individuale più prestigioso sarà assegnato con ogni probabilità a Benzema anche se i vari Salah,Mbappè, Neymar e Lewandowski possono ancora sperare in un clamoroso colpo di scena.

Nella lista finale non compare il nome di Leo Messi (così come quello di Neymar) e non è presente nessun calciatore italiano, ci sono però Dusan Vlahovic, Rafael Leao e Mike Maignan.



Benzema non ha mai ricevuto questo riconoscimento in carriera e si presenterà al Theatre du Chatelet di Parigi forte delle vittorie in Liga ed in Champions League con il suo Real Madrid, il francese in questa stagione ha già vinto il UEFA Player of the Year.



Per la prima volta nella storia di questo torneo il periodo che verrà preso in considerazione per assegnare il premio non sarà l‘anno solare in corso ma l’ultima stagione disputata, i giocatori quindi sono stati valutati fino al 31 luglio del 2022.

Oltre al primo fattore cambia anche il metro di giudizio, verrà infatti dato più peso alle prestazioni individuali rispetto ai risultati ottenuti dai club, altro elemento che fa pendere la bilancia verso Benzema.

L’ultima novità riguarda le votazioni, non saranno più 170 i paesi ad esprimersi bensì soltanto i primi 100 del ranking Fifa; questo per evitare che il giudizio finale possa essere condizionato da federazioni calcistiche di rilievo inferiore.