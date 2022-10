Carlo e Camilla lasciano Buckingham, costa sta succedendo dopo la morte di Elisabetta II

Carlo e Camilla, notizie sconvolgenti da Londra: loro costretti a lasciare Buckingham Palace. Arriva il colpo di scena dopo la morte di Queen Elizabeth II.

I nuovi sovrani d’Inghilterra, Carlo III e Camilla, Regina consorte, devono abbandonare Buckingham Palace. Dopo anni cambia tutto nel Regno Unito. Sudditi increduli

Carlo e Camilla abbandonano Buckingham Palace

Dall’8 settembre 2022, da quando cioè la Regina Elisabetta è morta, Carlo è salito al potere con il nome di Carlo III, Re di Inghilterra e sua moglie, Camilla Parker, che fino ad ora deteneva il titolo di duchessa di Cornovaglia, è diventata Regina consorte.

Sebbene si dica che il marito, insieme anche allo staff di Buckingham, stia facendo di tutto per far sì che la Shand diventi semplicemente “Queen” e non più “Queen consort”, come è accaduto in passato per altre mogli dei sovrani inglesi, per il momento i due sono tra i personaggi reali più chiacchierati del mondo.

Per quale ragione? Non soltanto per le innovazioni politiche e sociali che Charles III sta portando nel Regno Unito con la fine dell’era elisabettiana, ma anche per una questione privata che ha dell’incredibile e che mai prima d’ora si era verificata nella storia delle famiglie reali.

Carlo e Camilla sono costretti ad abbandonare Buckingham Palace. Scopriamo insieme perché i due reggenti saranno fatti fuori dalla storica dimora reale inglese.

Perché i nuovi sovrani inglesi lasciano la dimora reale

Carlo e Camilla devono dire addio a Buckingham Palace. Non si era mai verificata una cosa del genere in tanti anni di reggenza. La nota dimora inglese è stata da sempre, dal 1837, la casa dei sovrani che si sono succeduti alla guida del Regno Unito: da re Giorgio a Elisabetta I a Elisabetta II.

Carlo però, a quanto pare, insieme alla sua consorte non risiederà nella reale dimora. Per quale ragione? Per almeno 5 anni Buckingham Palace sarà costretta a subire delle profonde ristrutturazioni.

Come può, una casa così grande e dal valore storico inestimabile, essere soggetta a modifiche, tra l’altro costosissime? Ristrutturare la storica abitazione è possibile ma soprattutto necessario, perché la situazione è diventata davvero ingestibile.

Si parla di infiltrazioni, stanze che hanno bisogno di un urgente restyling e soprattutto di infestazioni di ratti. Insomma, la questione è piuttosto seria. Ci vorranno ben 5 anni per ristrutturare Buckingham Palace, ragion per cui fino al 2027 Carlo e Camilla non potranno godere del famoso palazzo reale come loro dimora ufficiale.

Tuttavia, un’ala del palazzo molto probabilmente sarà adibita unicamente a sede di gabinetto reale in cui discutere di affari regali e politici. Per il momento, Carlo e Camilla continuano a vivere a Clarence House che è la loro abitazione dal 2005.

Anche lì, nella maestosa dimora che da sempre è la loro casa, da quando sono marito e moglie, i due hanno i loro uffici privati e ricevono personalità politiche e istituzionali di ogni parte del mondo.

Secondo però alcune indiscrezioni rilasciate al The Sun da fonti vicine alla casa reale, Carlo e Camilla avrebbero selezionato già 3 mega palazzi in cui vivere. Nel corso della settimana, sembra infatti che i due reggenti passeranno tre notti nella loro dimora ufficiale che è Clarence House, il fine settimana a Sandringham House e due giorni invece a Windsor Castle.

Il loro obiettivo però è rientrare il prima possibile a Buckingham Palace. Intanto, i lavori di ristrutturazione costeranno alla corona inglese ben 370 milioni di sterline.

Tutti hanno fretta affinché il palazzo sia ristrutturato il prima possibile. D’altronde, resta pur sempre l’abitazione storica dei reali inglesi e non si può correre il rischio che diventi solo meta di turisti.