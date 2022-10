Brasile, scontro TV tra Bolsonaro e Lula prima del ballottaggio finale

By

Le elezioni in Brasile avranno fine con il ballottaggio in previsione per la prossima settimana che eleggerà il nuovo presidente del Brasile. Una lotta all’ultimo sangue tra Bolsonaro e Lula e una campagna politica violenta e corredata da scontri popolari.

Siccome non si è potuta decretare una vittoria schiacciante al primo turno ci si appresta ad affrontare l’ultima votazione brasiliana. I due candidati alla presidenza stanno facendo di tutto per portare il popolo dalla loro parte. È andato in onda nelle scorse ore un duello televisivo davvero atteso e un dibattito definito ‘storico’ dai media locali. Da un lato vediamo il presidente uscente Bolsonaro e rappresentante dell’estrema destra e dall’altro Lula, sfidante dell’opposizione decisamente più democratica.

Brasile, dibattito TV Bolsonaro e Lula

Il dibattito è cominciato quando ha preso parola lo sfidante Lula, che ha elogiato le imprese compiute dal Brasile quando era proprio lui a guidarlo. Difatti il rappresentante della sinistra è stato al comando dal 2003 al 2010 fino al momento in cui è stato accusato di corruzione successivamente però l’accusa è caduta.

Ha messo un particolare focus sull’istruzione e sul creare nuove strutture scolastiche partendo dalle statali primarie alle università. Un obiettivo di Lula è quello di creare nuove generazioni competenti e che possano avere un futuro roseo e possibilità future concrete.

Ha criticato inoltre la condotta di Bolsonaro in merito alla politica Covid inizialmente ritenuta un’influenza dal premier e che ha portato invece a moltissimi decessi successivamente.

Bolsonaro in risposta a quest’ultimo attacco ha affermato che il Brasile è stato uno dei primi a programmare la fase vaccinale non appena possibile e a somministrare le prime dosi. A questa però l’ex sindacalista Lula ha risposto così: “Il fatto concreto è che la loro negligenza ha causato la morte di 680.000 persone, quando più della metà avrebbe potuto essere salvata”.

Dopodiché il dibattito si è spostato verso le varie domande dei giornalisti che hanno in primis la capacità di rispettare la separazione dei poteri. Entrambi hanno detto di sì e la questione si è spostata sull’economia.

Lula si è scagliato contro le privatizzazioni soprattutto delle aziende di raffineria e produzione energetica. Dal suo lato Bolsonaro ha spiegato che l’aumento dei prezzi è dovuto alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Accuse reciproche per corruzione e entrambi hanno definito l’altra parte vicina a cosche criminali.

Il ballottaggio del 30 ottobre

Il ballottaggio del 30 ottobre eleggerà il nuovo presidente del Brasile tra critiche e aspettative. Dopo l’esito dei sondaggi, che avrebbero dato Lula come nuovo presidente e addirittura al primo turno, aleggia nel Paese uno stato di incertezza.

Un testa a testa che soltanto le votazioni riusciranno a placare. Nel caso dovesse vincere Lula si è cominciato a pensare da tempo alla reazione di Bolsonaro che non accetterebbe una sconfitta. Lo ha fatto presente più volte e questo ha creato disagio e timore tra i brasiliani che hanno paura a esprime liberamente la loro opinione politica.