Oroscopo, dal 30 gennaio saranno giorni difficili per questi segni: reggetevi forte

Il nuovo anno è oramai iniziato, e tutti siamo curiosi di scoprire cosa il 2023 ha in serbo per noi. Con il passare del tempo, la nostra visuale sarà sempre più chiara, ma c’è chi, di tanto in tanto, non perde occasione per controllare l’oroscopo e avere qualche anticipazione.

L’ultima notte dell’anno, in genere, è sempre ricca di speranza, ed è il momento in cui si esprimono tutti i desideri che vorremmo si realizzassero nei mesi avvenire. Per far sì che ciò accada ci vuole costanza, impegno e forza di volontà, ma per chi ci crede, anche le stelle e i pianeti giocano un ruolo fondamentale negli avvenimenti che si verificano nel corso della vita.

Si dice, infatti, che ogni segno zodiacale abbia delle proprie peculiarità le quali, ovviamente, si riflettono su di noi in base alla data, all’ora e al luogo di nascita. Le nostre scelte determinano chi siamo, ma non abbiamo nessun potere quando l’allineamento astrale del segno a cui apparteniamo incide negativamente su un determinato periodo.

Tutti alterniamo momenti di maggior fortuna a momenti in cui, al contrario, sembra che tutto proceda nella direzione sbagliata. Si tratta di una ruota che gira, e gli astri, in tale contesto, possono aiutarci a essere sempre pronti a quello che verrà. Scopriamo insieme, dunque, quali sono i segni che dovranno prepararsi ad affrontare giorni difficili.

Sempre a testa alta

La prima parte del mese rappresenta sempre una sorta di nuovo inizio in cui, in genere, si ripone tutta la speranza possibile per i giorni avvenire. Per alcuni segni, però, affrontare la prima settimana di febbraio sarà tutt’altro che un gioco da ragazzi. Coloro i quali vivranno più turbamenti saranno i nati sotto il segno della Bilancia.

Per questo segno, infatti, sono in arrivo giorni difficili, specie per ciò che concerne l’ambito professionale. A partire dal 30 gennaio, insofferenza e frustrazione sul lavoro saranno all’ordine del giorno, e ciò porterà ad avere sempre più difficoltà a comunicare con i colleghi e il datore di lavoro. In questa situazione è necessario trovare un compromesso, lasciando il passato alle spalle e gettando basi più solide per il prossimo futuro.

A sentire particolarmente il peso dell’inizio di febbraio c’è anche il segno della Vergine, la cui parola d’ordine sarà “nervosismo“. Coloro i quali sono nati sotto questo segno, infatti, avranno a che fare con problemi legati sia alle loro relazioni sia alle troppe responsabilità a cui si trovano a far fronte. Prima che sia troppo tardi, è bene cercare di un mettere un freno a tutto ciò che non va.

Un oroscopo un po’ “incerto”

Un altro segno per il quale la prima settimana di febbraio non sarà all’insegna della spensieratezza è quello dei Gemelli. Essi, infatti, si troveranno ad affrontare delle piccole incertezze riguardanti la vita di coppia, con conseguente mancanza di equilibrio con il proprio (o la propria) partner.

Tale squilibrio è causato dalla presenza di Venere, ma a tutto c’è un rimedio. L’unica via d’uscita, infatti, è cercare di lavorare sul piano comunicativo, e sviluppare aspetti del proprio carattere quali pazienza e sensibilità.