Muore da solo in casa: il cadavere scoperto dopo 10 giorni

A Torino un uomo è stato ritrovato morto all’interno del suo appartamento. Secondo le prime ipotesi, il decesso del sessantunenne risale a 10 giorni fa.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa insospettiti a causa del cattivo odore che emanava l’appartamento sul pianerottolo.

Muore solo in casa, scoperto il cadavere dopo dieci giorni

Ancora una volta tragedia in solitudine, stavolta a Torino dove un sessantunenne è stato ritrovato morto all’interno del suo appartamento 10 giorni dopo il suo decesso. L’accaduto è avvenuto nel condominio Atc in Via De Bernardi 2, in zona Mirafiori Nord. Proprio qui ieri sono intervenuti i vigili del fuoco dopo essere stati chiamati da dei residenti che, allarmati dal forte odore emanato dall’appartamento della vittima, hanno deciso di prendere provvedimenti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i pompieri di Torino Lingotto, la squadra ha fatto la scoperta macabra non appena entrati nell’appartamento della vittima. Dopo poco è intervenuta anche la squadra del 118 che altro non ha potuto fare se non constatare il decesso: il cadavere era evidentemente in stato di decomposizione, il medico in seguito ad una prima ispezione del cadavere ha ipotizzato un decesso risalente a 10 giorni prima.

Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo per cui il medico ha ipotizzato che il decesso sia avvenuto in seguito a cause naturali. La polizia nel frattempo ha interrogato tutti i vicini di casa dell’uomo che hanno dato l’allarme, persone che proprio come la vittima vivono al primo piano del condominio Atc in Via De Bernardi 2. Hanno raccontato che all’interno del pianerottolo l’odore era insopportabile e per questo si sono insospettiti, il forte tanfo arrivava proprio dall’appartamento dell’uomo e aveva invaso l’intera scala 29 del condominio. Alché parte la chiamata dei vicini al 112 e poi la macabra scoperta all’interno dell’appartamento: un cadavere in stato di decomposizione fermo lì da almeno una decina di giorni, solo. Non è ancora chiaro se il povero anziano avesse parenti vicini, ma pare che nessuno (almeno durante i 10 giorni in seguito alla morte) lo abbia cercato oppure abbia chiesto di lui.