Si è costituito il killer di Giuseppe Catania, poliziotto in pensione di Messina. L’omicidio era avvenuto nel pomeriggio a Furci Siculo.

Il killer di Giuseppe Catania si è costituito in serata in Caserma. Lo riferisce Il Messaggero. L’omicidio era avvenuto nella giornata di oggi sul lungomare di Furci Siculo in provincia di Messina. La vittima, 63enne, era un poliziotto in pensione che aveva operato alla Squadra mobile di Messina.

C’è un killer, un’arma e un movente. Aumentano i dettagli legati all’omicidio di stasera di Furci Siculo, nel Messinese. A perdere la vita era stato Giuseppe Catania, 63 anni ex poliziotto di Messina. L’uomo era stato raggiunto da un’auto sul lungomare, in direzione piazza Sacro Cuore, poi gli spari. Inizialmente i carabinieri, che si stavano occupando del caso avevano fatto sapere che non vi era alcuna pista privilegiata da seguire.

In serata la svolta: il killer si è recato presso la caserma per costituirsi. L’uomo avrebbe affermato di avere ucciso l’ex poliziotto per motivi legati alla sfera privata. Nessun collegamento con il suo precedente lavoro dunque. Per ucciderlo inoltre, il killer avrebbe usato un fucile, come da lui stesso dichiarato alle forze dell’ordine. Tre i colpi sparati, alla schiena e alla testa da parte dell’omicida, un commerciante di 50 anni che pare ben conosceva la vittima. Sul posto si è recato anche il magistrato Roberta La Speme.