Olio d’oliva, buttalo nel water: quel che accade è imprevedibile

L’olio d’oliva è da buttare direttamente nel water perchè grazie alle sue proprietà quello che accade è straordinario.

L’olio di oliva non è solo un prodotto dell’eccellenza italiana ma anche un ingrediente molto antico, famoso in ogni parte del mondo. Di origine vegetale è uno dei primi ingredienti che vengono inseriti all’interno di una dieta sana ed equilibrata, nel completo rispetto del regime mediterraneo.

Le popolazioni antiche utilizzavano già questo ingrediente per la sua ottima composizione, naturale, ricca di acidi grassi e antiossidanti. Un insieme di proprietà e benefici ottimi per la salute dell’organismo sotto ogni punto di vista.

Tuttavia, in pochi sanno che oltre ad essere un ottimo condimento o ingrediente principale di ricette tradizionali, il suo uso è versatile per tutta la casa e anche come elisir di bellezza. Il vero segreto è nella sua consistenza oleosa e facile da applicare oltre che completamente sgrassante.

Per esempio, lo sapevate che l’olio di oliva è ottimo da buttare nel water?

Olio di oliva in casa, come sfruttarlo?

Prima di scoprire perché buttare l’olio di oliva nel water per ottenere un effetto straordinario, vediamo insieme alcuni esempi pratici per sfruttare le sue potenzialità anche in casa.

L’olio di oliva è ottimo per pulire i mobili in legno, anche antichi. Con una buona combinazione di succo di limone e olio si potrà intervenire direttamente sul legno per renderlo come nuovo. Attenzione ad applicare la miscela dopo aver rimosso la polvere e con l’ausilio di un panno morbido.

Stesso discorso per i prodotti in cuoio che hanno bisogno di ritrovare la bellezza naturale e autentica. L’olio di oliva, in questo caso, incontra l’aceto di mele ed è ideale per mobili – accessori e calzature in cuoio. Il panno da usare in questo caso è in microfibra.

Come accennato, l’olio di oliva è anche un ottimo sgrassatore per questo motivo si consiglia per pulire fornelli e pentole dopo aver cucinato qualcosa di molto grasso. Applicare direttamente sulle zone interessante e poi procedere con una spugnetta abrasiva morbida, dopo che è rimasto in posa per alcuni minuti.

Questi sono solo alcuni esempi di tutto quello che è possibile fare con l’olio d’oliva. Stesso discorso per il water e il risultato sorprendente chesi può ottenere.

Olio di oliva nel water: perchè buttarlo dentro?

Quando gli esperti consigliano di buttare dentro il water l’olio di oliva stanno parlando di quello puro, preso dalla bottiglia. Ovviamente non bisognerà mai gettare dentro lo scarico l’olio caldo o quello usato per cucinare/friggere, in quanto inquinante e pericoloso per le tubature.

Prendendo un cucchiano di olio di oliva puro dalla bottiglia, si potranno ottenere degli ottimi risultati. Versatelo direttamente nel water e lasciate agire: dopo qualche minuto – da due a cinque minuti – prendete uno spazzolone per pulire l’interno del WC e cominciate a spazzolare eliminando lo sporco e il nero che si deposita giorno dopo giorno nei vari angoli.

Noterete che l’effetto sgrassatore agirà nell’immediato e il nero inizierà a scomparire sino ad essere eliminato del tutto. Ora tirate l’acqua e il gioco è fatto: un rimedio naturale, economico e non inquinante per avere l’interno del water pulito e igienizzato in pochi minuti.