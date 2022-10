Silvia Toffanin, avete visto dove abita? Sembra un castello fiabesco | FOTO

By

La casa di Silvia Toffanin è degna di una principessa e il suo castello è pieno di amore oltre che di rara bellezza. Un incanto vista mare che tutti vorrebbero come dimora almeno una volta nella vita.



Silvia Toffanin è amata come conduttrice al timone del suo Verissimo, tra interviste commoventi e tutto ciò che riguarda l’amore vero. E lei di amore se ne intende essendo la compagna di uno degli uomini più importanti della televisione italiana: Piersilvio Berlusconi.

Molto riservati e genitori di due bellissimi bambini, la coppia ama la privacy nonostante siano due nome di spicco. Per quanto riguarda la loro casa è risaputo che i due abitino in una dimora bellissima che si potrebbe benissimo confondere per il castello delle favole classiche.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: come si sono conosciuti?

Silvia Toffanin è un volto noto e amato dal pubblico, con il suo modo di fare rassicurante e la sua predisposizione alle interviste che mettono in risalto il cuore e i sentimenti delle persone. Da tantissimi anni al comando di Verissimo, Silvia è in grado di far scoprire lati dei personaggi famosi sconosciuti a tutti quanti.

Entra nelle case degli italiani con garbo ed eleganza, senza mai disturbare o risultare eccessiva. Nasce come letterina – insieme alla sua amica Ilary Blasi – nel programma condotto da Gerry Scotti “Passaparola”.

Piersilvio Berlusconi è il figlio di Silvio ed è oggi l’amministratore delegato del Gruppo Mediaset. I due sono insieme da oltre 20 anni e mantengono sempre un velo di riservatezza quando si tratta del loro amore e dei loro figli. Nel 2010 è nato Mattia, mentre nel 2015 è nata Sofia Valentina.

I due si sono conosciuti nei primi anni del 2000 in occasione di una partita di beneficienza del Milan. Due chiacchiere, uno sguardo e in pochi minuti tra i due è scoccato il colpo di fulmine.

Silvia e Piersilvio dove vivono? La loro casa sembra un castello

Si parla spesso di una dimora da favola per la coppia Toffanin Berlusconi, anche se loro abitano a Milano durante la settimana per esigenze lavorative di entrambi. La loro dimora da sogno si trova a Paraggi, una bellissima frazione in Liguria a Santa Margherita Ligure.

Non è possibile definirla solo “casa” perché è un vero e proprio castello circondato dal verde a picco sul mare con una vista unica e personale del panorama ligure. Approfondiamo l’argomento?

La Villa si chiama Bonomi Bolchini ed è stata costruita nel 1626. Nel 1812 le truppe di Napoleone Bonaparte la invadono trasformandola in residenza privata con varie trasformazioni che sono avvenute nel tempo.

Oggi si presenta su quattro piani, una loggia enorme e una merlatura che ne impreziosisce la facciata. Silvio Berlusconi l’ha affittata negli anni ’90 dai proprietari Bonomi Bolchini perché voleva che i figli crescessero guardando il mare.

Stessa idea di Silvia e il suo compagno Piersilvio che ne hanno fatto oggi una dimora privata. A TV Sorrisi e Canzoni, Silvia ha detto:

“Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi. Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti.”

Una scelta che rifarebbero ancora mille volte, con Lorenzo che oramai va a scuola direttamente in zona e il week end dedicato solo alla famiglia in questa dimora da sogno.