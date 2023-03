Oggi è il Gelato day e l’apfelstrudel è il gusto dell’anno

By

Oggi si celebra il Gelato Day, una giornata dedicata alla deliziosa e fresca prelibatezza che piace a grandi e piccini. Inoltre, per questo anno, l’apfelstrudel è stato proclamato come il gusto più apprezzato. Tanti gli eventi organizzati per questa giornata all’insegna del gusto.

Ogni anno, precisamente il 24 marzo, viene commemorata la Giornata Europea del Gelato Artigianale. In questa occasione, i produttori di gelato artigianale celebrano la loro arte e dedizione nel creare prelibatezze gelate di alta qualità per i loro clienti.

Inoltre, viene scelto un gusto speciale dell’anno che rappresenta l’essenza della cultura europea attraverso i sapori e i profumi distintivi dei suoi paesi. Quest’anno, l’Apfelstrudel è stato scelto come il gusto dell’anno, riconoscendo la cultura austriaca un punto forte nel mondo del gelato artigianale.

L’Apfelstrudel è una prelibatezza tradizionale austriaca che unisce il dolce e il fruttato in una deliziosa miscela di mele cotte, uvetta, cannella e pasta sfoglia. Questo gusto di gelato artigianale offre un’esperienza gustativa unica e indimenticabile, che celebra la cultura e la tradizione austriaca attraverso il piacere del gelato artigianale.

Vediamo insieme tutti gli eventi organizzati in questa giornata dedicata ad un prodotto legato alla tradizione del gusto.

11° edizione

L’attesa 11° edizione della Giornata Europea dedicata al Gelato di tipo Artigianale è finalmente arrivata. Come di consueto, ogni 24 marzo, in numerose città europee e italiane, l’attenzione sarà rivolta ad uno dei articoli gastronomici più apprezzati e amati a livello mondiale sia dai grandi che da i più piccini. Questa giornata rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare la maestria artigiana, spesso sottovalutata.

In ogni angolo d’Italia e d’Europa, attraverso coni gelato con il gusto Apfelstrudel, scelto come Gusto dell’Anno dall’Austria, il gelato tradizionale sarà indiscusso protagonista di eventi, incontri e iniziative rivolti a coloro che, di tutte le età, amano le prelibatezze dolciarie.

Gli eventi del 2023

Per la celebrazione del Gelato Day 2023, sono previste molte novità di grande rilievo. In primo luogo, il Gelato Festival World Masters, la più importante gara al mondo rivolta al gelato artigianale, promuoverà la tradizione del gelato artigianale attraverso una campagna informativa che si svolgerà in ventidue paesi. Durante la competizione, i gelatieri verranno chiamati a celebrare il Gelato Day creando il Gusto dell’Anno, che quest’anno sarà l’Apfelstrudel.

Inoltre, la cooperazione con il Gambero Rosso, chiamerà tutte le gelaterie della famosa Guida Gelaterie d’Italia, per proporre il Gusto dell’Anno con l’abilità, la tecnica, la creatività e la passione dei migliori gelatieri del paese, proponendo inedite varianti dell’Apfelstrudel.

Un’altra importante collaborrazione della Giornata Europea del Gelato Artigianale è con l’Associazione Italiana Gelatieri, che organizza l’evento “Gelato a Primavera“, che dal 1986 coinvolge gelatieri da tutto il nostro paese nell’offrire un gelato ai bambini delle scuole materne ed elementari. Questa iniziativa servirà a promuovere il prodotto di firmato Made in Italy.

Inoltre, i Magnifici del Gelato, un gruppo libero di gelatieri artigiani che hanno deciso di parlare in chiave moderna con gli appassionati del gelato, sosterranno il Gelato Day con un’iniziativa apposita, che verrà diffusa attraverso i media tradizionali e i social network.

Da giorno 16, fino al 18 marzo, il mondo inerente al tema del gelato chiamerà le istituzioni italiane, dando assaggi di alcuni gusti legati alla tradizione locale. Confartigianato Nazionale e Gelato Veneto, due importanti associazioni del settore, sosterranno la Giornata Europea dedicata al Gelato Artigianale con eventi e campagne, raggruppando tutti i loro associati sia della provincia che regionali.

Il videocontest di Artglace

Il 2023 rappresenta un’opportunità senza precedenti per i esperti gelatieri di tutta Europa. Grazie al videocontest organizzato da Artglace, che vede come protagonista il Gusto dell’Anno 2023, ovvero l’Apfelstrudel.

La competizione consiste nella realizzazione di una clip di novanta secondi che mostri l’esecuzione della ricetta tradizionale, personalizzata. Si partirà da una base di gelato semplice con mele e aromatizzazione leggera di rum e olio al limone. Infine verrà aggiunto come ultimo tocco cannella, uva sultanina scura e pan grattato.

L’adesione al concorso è gratis e sarà aperta a tutti i gelatieri di tutta l’Europa, ed è possibile partecipare dal 1° marzo al 30 settembre. I video prodotti saranno poi giudicati da un gruppo di esperti. A seguito dell’analisi delle clip, proclameranno il vincitore.

I primi 3 classificati del concorso verranno premiati durante la celebrazione per la presentazione della 12° edizione del Gelato Day, che sarà alla Fiera di Rimini durante il SIGEP 2024. Inoltre, tutte le clip inviate saranno pubblicate sulla piattaforma YouTube creata per il Gelato Day.

I numeri registrati in Italia

Il settore del gelato tradizionale rappresenta un’importante realtà economica, generando un fatturato complessivo di 3,8 miliardi di euro. Questo settore da inoltre lavoro a più di 100 mila persone.

Nel corso del 2022, il mercato del gelato artigianale ha fatto registrare un’incremento delle vendite del 16%. Sembra infatti che abbia raggiunto la cifra di 2,7 miliardi di euro, tra i vari punti vendita che offrono il gelato. Inoltre, sembra che il numero di gelaterie presenti sul territorio italiano è aumentato del 139%.

Il servizio di consegna a domicilio di gelati è diventato sempre più popolare in Italia, come dimostrato dalle ricerche online effettuate. Nel 2022, in Italia sono stati ordinati più di 2 milioni di coni e coppette, si parla quindi di circa 5.500 gelati giornalieri. Ciò ha portato ad un aumento del 138% delle vendite per i piccoli gelatieri.

Le città italiane che apprezzano maggiormente il gelato sono:Milano, Palermo,Roma Napoli, Firenze, Torino, Catania, Bologna, Verona e Bari. Sembra che, il picco più alto di richieste si sia registrato intorno alle 21:00, e il prodotto maggiormente richiesto è la vaschetta da 500 grammi. Sembra inoltre che i gusti preferiti sono la crema, il pistacchio, la nocciola e la Nutella.