Nuovo ricovero per Pelè: sarebbe grave ma il campione rassicura

Nuovo ricovero per il Pelè ma la famiglia del campione ha rassicurato i suoi fan affermando che si tratta di un intervento programmato.

Alcune voci parlano di condizioni di salute gravi ma anche la figlia Kelly ha confermato le parole del padre: “Tutto previsto, io resto qui in Qatar”.

Pelè ricoverato

È di poco fa la notizia del ricovero di Pelè nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo e non si hanno notizie in merito al suo stato di salute attuale, tuttavia sono filtrati dei dettagli dalla struttura.

Sembra che il campione abbia un edema generale e un’insufficienza cardiaca da scompenso, da qui poi i media locali hanno ricamato diverse notizie ma i suoi cari hanno smentito la gravità della situazione.

La figlia Kelly sedato l’allarme che lo voleva in condizioni gravi, affermando invece che il suo ricovero era programmato da tempo.

Il leggendario numero 10 della Selecao è entrato in ospedale nella giornata di ieri per un’ospedalizzazione in cui affronterà il suo ennesimo ciclo di chemioterapia, infatti da un anno e mezzo combatte contro un tumore al colon.

Le parole della figlia Kelly

Sui social hanno fatto sentire la propria voce per smentire false informazioni, i suoi familiari, specialmente la figlia Kelly che attualmente si trova in Qatar per seguire la Selecao.

“mio padre non è grave e si trova in ospedale per delle cure previste. i miei fratelli sono insieme a lui, io lo raggiungerò il prossimo anno”.

I media locali

In realtà sui principali media brasiliani girano indiscrezioni molto preoccupanti che riguardano il reale e attuale stato di salute dell’ex calciatore.

O Globo, ovvero il principale quotidiano del Paese, ha riferito che il ricovero non era affatto programmato come ha affermato Kelly.

Secondo la testata, l’equipe medica che segue Pelè ha evidenziato un gonfiore generalizzato e un edema con insufficienza cardiaca, così è stato necessario il ricovero.

Il giornale ha riferito anche che il campione non risponde più alla chemioterapia per il tumore che dal colon, si è espanso a diversi organi del corpo peggiorando sempre di più le sue condizioni di salute.

Ancora, sembra che Pelè fosse molto inquieto durante il ricovero e in forte stato confusionale, quindi la situazione sarebbe molto delicata.

Ora tutto il mondo è ansioso di avere notizie e sapere veramente come stanno le cose ma per ora non si hanno ulteriori aggiornamenti.