Brucia fondi di caffè in casa, cosa accade se lo fai: il risultato inaspettato

Probabilmente non hai mai pensato di bruciare i fondi del caffè. Eppure dovresti iniziare a farlo se vuoi ottenere un risultato inaspettato. Vediamo quale.

I fondi del caffè sono molto utili e non andrebbero mai buttati via. Servono come fertilizzante ma non solo: possono essere anche bruciati.

Fondi del caffè: mai buttarli via

Nelle case di ogni italiano che si rispetti, si mette su almeno una macchinetta di caffè moka al giorno. Non c’è niente di più bello che svegliarsi con il profumo del caffè che si sprigiona dalla cucina. Inevitabilmente, dopo aver fatto la moka, averne bevuto il contenuto e averla fatta raffreddare, la si lava e si gettano via i fondi del caffè.

In realtà, i fondi del caffè non andrebbero mai buttati via perché sono molto utili. Ad esempio, possono servire come fertilizzante naturale per alcune tipologie di piante. Inoltre, i fondi del caffè possono essere posizionati in un recipiente aperto all’interno del frigorifero. Essi, infatti, saranno in grado di assorbire i cattivi odori che si possono venire a creare all’interno di questo elettrodomestico. Sappi che le funzioni dei fondi del caffè non sono finite. Continua a leggere.

Bruciare i fondi di caffè: i benefici

Dopo aver fatto la moka, conserva i fondi del caffè in un recipiente di latta o di vetro. I fondi devono essere ancora umidi. Successivamente, dai fuoco al contenuto. Sì, hai letto bene. L’odore forte che otterrai dai fondi del caffè che bruciano, ti aiuterà ad allontanare gli insetti ma, soprattutto, le fastidiosissime zanzare. Anche altri insetti resteranno ben alla larga per molte ore di seguito.

I fondi di caffè sembrano essere degli alleati perfetti anche per eliminare le larve delle zanzare. Per aggiungere un profumo ancora migliore, puoi utilizzare i chiodi di garofano. Ancora, puoi aggiungere un bastoncino di cannella. Entrambi sono perfetti per allontanare gli insetti. Per facilitarti l’accensione dei fondi del caffè, puoi procurarti il turacciolo all’interno di una candela smezzata. Ti servirà posizionarlo semplicemente al centro dei fondi.

I fondi del caffè che bruciano possono essere collocati in un punto qualsiasi della tua cucina. Un rimedio che serve non solo d’estate ma anche in inverno per sprigionare un buon odore in casa. Se non dovessi usare la moka e l’idea di conservare i fondi non ti piace, si può sempre ricorrere ai chicchi del caffè. Questi dovrebbero essere bruciati. In alternativa, possono essere nascosti negli angoli o sotterrati nel terreno.

Se, invece, preferisci adoperare il caffè vero e proprio allora ti servirà diluirlo in acqua e porlo all’interno di uno spruzzino. A questo punto, potrai vaporizzarlo sull’eventuale acqua stagnante che si va a creare nei sottovasi e sui davanzali. Attenzione a diluire bene il caffè altrimenti potrebbe macchiare davanzali e pavimenti.