Nuovo obbligo in strada, partono 300 euro di multa per chi non lo possiede in auto

C’è un nuovo obbligo in strada e se non si ha questo in auto scattano ben 300 euro di multa. Come evitarlo?

Agli agenti non sfugge nulla e per le strade adesso ci sono nuovi obblighi, che non devono essere minimamente sottovalutati. Il nuovo obbligo richiede una attenzione in particolare, infatti in auto non deve mai mancare un elemento specifico che potrebbe sempre essere utile. Nel momento in cui, ad un posto di blocco, gli agenti si rendono conto della sua mancanza allora scatta una bella multa salata. Non sarebbe meglio evitare? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Codice della strada, sarà più severo nel 2023?

Gli automobilisti più attenti avranno certamente notato che ci sono dei cambiamenti in merito al codice della strada e i suoi obblighi. Per esempio, scattano 30 mila euro di multa in mancanza di questo documento specifico o i pedoni sono sotto la lente di ingrandimento se attraversando mettono in pericolo la circolazione.

Insomma, in termini di sicurezza lo Stato cerca di mettere dei paletti alzando le multe e applicando delle sanzioni tra decurtamento di punti e sospensione patente. Tutto questo al fine di invitare gli automobilisti e i conduttori di mezzi in generale a fare attenzione alle regole della strada. Oggi più che mai, dopo l’introduzione dei nuovi mezzi sostenibili come monopattino ed e-bike che sostituiscono spesso e volentieri le auto.

A tutto questo si aggiunge un nuovo obbligo in strada a cui fare attenzione.

Obbligo della strada: cosa devi avere sempre a bordo?

Come anticipato, chi guida deve essere consapevole di non potersi dimenticare alcuna regola scritta all’interno del Codice della Strada. Anche se si pensa di avere tutto e di essere in grado di sostenere al meglio un posto di blocco, la realtà è sempre completamente diversa.

Comunque sia, la legge non ammette alcuna scusa o ignoranza e vale anche in strada. Moltissimi automobilisti durante i controlli si rendono conto di non avere un oggetto indispensabile che potrebbe servire in alcuni casi, molto importanti. Stiamo parlando del segnale mobile di pericolo – triangolo rosso – che serve a comunicare un incidente o il fermo del mezzo. Il suo materiale è retroriflettente ed è completo di un sostegno, ideale di giorno e di notte indistintamente.

Il Codice della Strada regola questo aspetto con l’articolo 162 al comma 1 con obbligo per gli automobilisti.

Multe salate e sanzioni

L’articolo 162 del comma 5 conferma che la mancata presenza di un triangolo comporta una sanzione da 41 sino a 168 euro con decurtazione di due punti dalla patente.

Non è finita qui, infatti se il dispositivo non è conforme ai requisiti descritti dall’articolo 72 comma 13 allora ci sarà una multa che supera i 300 euro. È indubbio fare attenzione ad avere in auto sempre il triangolo per segnalare un incidente o un fermo.