Chi è Kasia Smutniak: marito, film e malattia dell’attrice polacca

Kasia Smutniak è un’attrice e modella di origini polacche ma naturalizzata italiana.

Nasce a Varsavia il 13 agosto 1979, è polacca ma si trasferisce in Italia nel 1998 ottenendo la nazionalità. Modella e attrice ma anche mamma e donna forte.

Da top-model ad attrice: la carriera e i film di Kasia Smutniak

Esordisce nel mondo dello spettacolo come modella, partecipando e vincendo ad una selezione per top-model.

Diventa quindi testimonial di un brand di moda emergente raggiungendo la notorietà grazie ad una campagna pubblicitaria della TIM nell’anno 2002. Come attrice invece esordisce nel 2000 facendo parte del cast di ‘Al momento giusto’ mentre nel 2003 ha un ruolo in ‘Radio West’.

Prende parte anche ad alcune pellicole da piccolo schermo interpretando vari ruoli in alcune fiction.

La ricordiamo ad esempio in ‘Ma il cielo è sempre più blu’ al fianco di Claudio Santamaria che interpreta Rino Gaetano.

La donna, modella e attrice, è quindi un noto volto all’interno del mondo dello spettacolo sia per quando riguarda la televisione che il mondo cinematografico.

Kasia ammette però di non avere più intenzione di accettare ruoli di personaggi che sono in linea con la sua persona:

“Devo raccontare storie in cui credo. Il tempo del mio lavoro, quello che tolgo alla mia famiglia, ai miei figli, alla mia vita, deve essere dedicato a qualcosa di importante”.

La Smutniak nasce come modella e infatti l’abbiamo vista fare da testimonial di svariati marchi importanti quali Fendi e Falconeri, giusto per citarne qualcuno.

Ma ad oggi più che modella è attrice. Certo la vediamo ancora partecipare a shooting importanti o come protagonista su riviste note ma ad oggi preferisce concentrarsi sulla carriera da attrice.

Chi è Domenico, il marito di Kasia?

Nella vita è stata colpita da vari episodi spiacevoli ed è per questo che l’abbiamo definita forte.

È stata sposata con Pietro Taricone, scomparso in seguito ad un fatale incidente con il paracadute.

Con lui ha avuto la primo genita Sophie, con la quale ha sofferto la scomparsa del marito e padre.

L’anno dopo però Kasia trova di nuovo l’amore in colui che è tutt’ora suo marito e con il quale ha messo su famiglia dando alla luce un bimbo di nome Leone che quest’anno ha compiuto otto anni.

Lui è Domenico Procacci ed è il produttore dell’azienda Fandango. I due si sposano nel 2019 dopo la nascita del figlio.

La malattia di Kasia, diventata il suo punto di forza

Dolce ma allo stesso tempo tenebrosa Kasia ha un qualcosa che rende la sua bellezza unica: la vitiligine.

È una malattia che ha come caratteristica quella di manifestarsi sotto forma di macchie bianche, causa la mancanza di melanina in alcune parti del corpo.

Sull’attrice è particolarmente visibile sulle mani.

È stato per Kasia un percorso sicuramente impegnativo quello affrontato dopo aver scoperto di soffrire di tale malattia, in quanto si è manifestata in età avanzata e quindi ha richiesto più sforzo per accettarsi.

Ma ad oggi è contenta di condividere il suo percorso e i suoi sentimenti riguardo la vitiligine con le tante persone che soffrono della stessa malattia, di grande aiuto in questo sono i social.

Insieme ad altre famosissime colleghe la Smutniak ha contribuito a far si che ciò che un tempo erano considerate debolezze o difetti, adesso vengano considerate cose normali o addirittura una forza e un segno distintivo che renda la persona unica e bellissima nel suo genere.

La passione per l’aviazione

In Polonia il padre della bella attrice e modella è il generale dell’aereonautica militare ed essendo cresciuta in tale ambiente anche lei ha la passione per il volo.

A soli 16 anni infatti prese il brevetto per pilotare alianti. Ha la passione anche per il paracadutismo, anche quest’ultima ereditata da papà Zenon Smutniak.