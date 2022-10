Novara, auto travolta nel crollo di un cavalcavia: nessun ferito grave

A Novara un cavalcavia è crollato, creando una voragine, e inghiottendo un’automobile. Fortunatamente nessun danno grave per la guidatrice.

Il crollo del cavalcavia XXV aprile, che collega Novara alla statale in direzione Milano, è avvenuto questa mattina intorno alle 7:30. Un’auto con all’interno una donna è stata inghiottita dalla voragine: “Si è aperto il baratro, non poteva reagire“.

Novara, crollo di un cavalcavia: una donna rimane imprigionata nella frana

È stata trasferita in ospedale per degli accertamenti la donna rimasta imprigionata nella sua auto dopo il crollo del cavalcavia XXV aprile, che collega il centro della città di Novara alla statale in direzione Milano, nella mattinata di oggi 9 ottobre alle 7:30 del mattino.

La guidatrice stava percorrendo la strada con la sua Dacia Daster bianca, quando la strada ha ceduto, inghiottendo la vettura. La donna, in stato di shock dopo l’incidente, è rimasta imprigionata ed è riuscita ad abbandonare l’auto solo grazie all’intervento repentino dei soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini dei vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dalla sua automobile, insieme ai vigili urbani di Novara.

Il tratto di strada è stato subito messo in sicurezza e chiuso al traffico per permettere i rilievi del caso e valutare le condizioni di tutto il cavalcavia. Fortunatamente pare che la guidatrice non abbia riportato ferite di grave entità, anche se dopo la caduta nella voragine è stata accompagnata dal 118 in ospedale.

Il racconto di una parente della guidatrice: “Poteva andare peggio”

Auto distrutta e solo un grande spavento per la donna rimasta intrappolata con la sua auto nella voragine. Lo racconta Arianna, la cognata, intervista da La Repubblica subito dopo l’incidente. La parente ha raccontato che la donna aveva appena accompagnato il figlio, quando improvvisamente la sua automobile è sprofondata, senza lasciarle alcun tempo di reazione.

Un incidente impossibile da evitare per la donna, che è rimasta alquanto scossa dalla caduta con la sua automobile, ma che non ha riportato alcuna ferita seria. In questo momento le forze dell’ordine sono al lavoro per capire se anche altre porzioni del ponte siano pericolanti. Non è noto ancora quando sarà riaperto il cavalcavia al traffico.

Inoltre di recente il comune di Novara, tramite l’assessorato ai lavori pubblici, avesse riferito gli esisti di monitoraggio di ponti e viadotti. In tale rapporto però pare non si sia fatto cenno delle condizioni del cavalcavia XXV aprile crollato nella mattinata di oggi.