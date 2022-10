Posto di blocco, 30 mila euro di multa a chi circola senza questo documento

Una nuova sanzione che mette i paletti del Codice della Strada con 30 mila euro di multa per chi non ha questo documento.Ecco a cosa fare attenzione.

Il codice della strada cambia continuamente e bisogna fare attenzione a tutte le sanzioni che potrebbero esserci. C’è una situazione in particolare che potrebbe mettere in difficoltà tutti quanti gli automobilisti, soprattutto se non esibiscono un documento in particolare.

Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come gestire la situazione al meglio.

Codice della strada, le nuove regole

Il codice della strada ha sempre delle nuove regole e proprio per questo motivo gli automobilisti sono chiamate a conoscerle. L’obiettivo è quello di attuare un procedimento di ordine pubblico per tutelare la sicurezza di tutti quelli che girano su strada. Non è tutto, lo Stato vuole essere certo che nessuno attui dei comportamenti non corretti e che siano tutti attenti mentre guidano avendo una cognizione e conoscenza approfondita di tutte quante le regole.

La condotta da seguire è importante perché si potrebbe incorrere in sanzioni e multe severe. Guidare potrebbe sembrare sempre una azione semplice, ma non è per tutti quanti soprattutto per chi non conosce le strade e non riesce a muoversi in maniera adeguata.

È poi indicato non guidare in stato di ebbrezza e avere una certa dimestichezza per quanto riguarda questo tipo di responsabilità. Le infrazioni che possono essere commesse sono tantissime, con recidiva e possibilità di sospensione patente oltre che di ritiro auto.

Moltissime persone pensano che guidare sia oramai un gioco, senza osservare i cartelli stradali o senza conoscere minimamente il tipo di strada – velocità da mantenere e altro. Una volta che si sale in macchina bisogna essere concentrati sulla strada e sapere quello che si sta facendo.

Cosa bisogna mostrare al posto di blocco?

Quando un agente ferma un soggetto al posto di blocco, questo dovrà mostrare patente – libretto e documenti se richiesti. È gravissimo circolare senza la patente (ancora di più farlo senza averla conseguita) perché i cittadini sono obbligati a mostrare l’attestazione di idoneità ad ogni controllo.

Nel momento in cui questo documento non potrà essere esibito, perché non in possesso del soggetto richiedente, allora subentrerà una sanzione da 42 sino a più di 170 euro.

Se invece il soggetto in oggetto non ha mai conseguito la patente, allora la multa sarà di euro 5.000 euro sino a 30.000 euro con fermo amministrativo del messo per tre mesi. Ovviamente, in caso di recidiva per due anni consecutivi si avrà la confisca diretta del mezzo.

Guidare senza patente non solo non è consentito per legge, ma attua un effetto domino particolarmente gravoso. La sicurezza in strada è la prima cosa da mettere in campo, proprio perchè bisogna aver imparato pratica e teoria a tempo debito.